Gar nicht jwd: Eine Entscheidung mit Folgen

Vor genau 25 Jahren wurde der BER-Standort ganz nah an Berlin beschlossen / Die Folgen sind immer noch nicht absehbar

Klimahülle, so nennt die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow ihren spektakulären Plan. Man könnte es auch Käseglocke nennen: ein Glasgehäuse über einer Kita samt Garten. Der kleine Ort am Südrand Berlins will Kinder damit vor Fluglärm vom BER schützen. Der neue Flughafen wurde im dicht besiedelten Speckgürtel gebaut - zum Ärger vieler Bewohner, zur Freude vie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.