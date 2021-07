Gesundheit : Gefahr von Borreliose in Brandenburg

Nach Regentagen werden die kleinen Tiere besonders aktiv und suchen nach einer Blutmahlzeit

Der Stich traf Claudia Ferch vermutlich während eines Badeausflugs in Brandenburg. „Es hat in der Kniekehle gejuckt“, erinnert sich die 52-Jährige. Als sie nachsah, hatte sich um die Stelle, an der die Zecke zustach, ein roter Ring gebildet, der sich langsam ausbreitete. Ferch ging zur Hausärztin, die ihr für sieben Wochen ein Antibiotikum verschrieb. ...

