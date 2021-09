Gute Jobaussichten für Jugendliche : Genug Ausbildungsplätze für alle

CDU-Wirtschaftspolitiker: Handwerk findet kaum Nachwuchs

In Brandenburg hat in diesem Jahr wohl jeder Interessierte eine Chance, einen Ausbildungsplatz zu finden. Ende August warteten noch 4614 Ausbildungsstellen auf Bewerber. Dagegen waren nur 3283 Bewerber noch unversorgt. Das sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Sonnabend auf einem Ausbildungstag in Strausberg. „Brandenburg biete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.