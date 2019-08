Frankfurt (Oder) : Gesuchter gestellt

von Ronald Ufer

04. August 2019, 05:00 Uhr

Bundespolizisten haben am Donnerstagabend einen Haftbefehl bei der Kontrolle eines Mannes auf der Autobahn 12 vollstreckt.

Eine Streife kontrollierte ein in Richtung Polen fahrendes Auto an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte. Unter den Reisenden war auch ein polnischer Staatsangehöriger, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) vom Februar 2017 vorlag. Wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung und das Tabaksteuergesetz hatte ihn das Frankfurter Amtsgericht im Oktober 2015 zu 900 Euro Geldstrafe oder ersatzweise 90 Tagen Haft verurteilt. Der

Mann zahlte die noch offene Restgeldstrafe von 750 Euro und konnte seine Reise fortsetzen.