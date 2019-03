Brandenburg : Grüne Jugend gegen Glyphosat

von Hanno Taufenbauch

Öffentliche Freiräume sollen pestizidfrei werden, Clubs zum Tanzen und Jugendclubs gehören gestärkt und Fahrradwege radikal ausgebaut. Zudem soll alles getan werden, damit Geflüchtete in Brandenburg ankommen und hierbleiben können und Jugendbeteiligung gefördert wird. So lauten zusamengefasst die Forderungen der Grünen Jugend im Land Brandenburg. Sie haben am Wochenende die Eckpunkte ihres Wahlprogramms beschlossen, teilte ihr Sprecher Robert Funke mit. Er will Naturschutz vor Ort voranbringen. Dazu gehöre, dass auf keinem Rathausvorplatz und auf keiner Liegewiese Glyphosat gespritzt werde.