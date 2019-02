Putlitz : Grundsteuer A wird nicht erhöht

von Ronald Ufer

20. Februar 2019, 10:10 Uhr

Die Stadt Putlitz wird vorerst den Hebesatz zur Grundsteuer A nicht anheben. Darauf hat sich der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung auf seiner jüngsten Tagung verständigt. Eine Erhöhung war von einem Abgeordneten angeregt worden mit Blick auf die erheblichen Kosten für die Instandhaltung von Wegen im Außenbereich, die vor allem von Agrarbetrieben genutzt werden. Diese sollten durch eine höhere Grundsteuer A auch zur Finanzierung der Reparaturen stärker herangezogen werden, so die Überlegung.

Die Mehrheit der Abgeordneten verwies aber auf die gute Zusammenarbeit mit den Agrarbetrieben, die immer wieder Veranstaltungen und Aufgaben wie das Freischneiden der Lichtraumprofile unterstützten. Diese Bereitschaft könnte bei einer höheren Grundsteuer A leiden, befürchteten Abgeordnete in der Diskussion. Zudem liegt der Hebesatz der Grundsteuer A in Putlitz nur einen Prozentpunkt unter dem Landesdurchschnitt, Erhöhungen würden Agrarbetriebe nicht unerheblich belasteten, so ein weiteres Argument in der Beratung.