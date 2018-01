Innenausschuss : Hilferuf im Landtag

Cottbuser Oberbürgermeister fordert mehr Unterstützung von Bund und Land aufgrund angespannter Lage

von Benjamin Lassiwe

26. Januar 2018, 05:00 Uhr

Mit einem lauten Hilferuf hat sich der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) gestern im Ausschuss für Inneres und Kommunales des Potsdamer Landtags zu Wort gemeldet. Nach den Auseinandersetzungen zwischen Syrern und Deutschen etwa im Eingangsbereich des Einkaufszentrums „Blechen-Carré“ forderte Kelch deutlich mehr Unterstützung von Bund und Land. „Wir haben schon jetzt einzelne Familien, die Sozialarbeitern den Zugang verweigern“, sagte er gestern im Innenausschuss . Mit „Kuschelpädagogik“ komme man dort nicht weiter. „Angestellte der Stadtverwaltung werden nur noch respektiert, wenn sie mit Uniform in die Familie gehen“, sagte Kelch. Frauen würden generell nicht mehr ernst genommen.

Kelch sprach sich für eine deutliche Verstärkung der Schulsozialarbeit, bei den Beratungsstellen für Migranten und den Erziehungsberatungsstellen aus. Die Stadt selbst wolle mit rund zwei Millionen Euro Integrationsmaßnahmen verstärken. Sollte sich die große Koalition im Bund auf einen Familiennachzug für Syrer einigen, sei die Stadt dem nicht gewachsen. Dann müsse man mit weiteren 1500 Zuzüglern rechnen. „Wenn wir es nicht schaffen, in die Familien zu kommen, werden wir hier Verhältnisse haben, wie in vielen westdeutschen Metropolen.“

Sorge mache dem Oberbürgermeister deswegen auch, dass rund 81 Prozent der Kinder zwischen null und sechs Jahren keine Kindertagesstätten besuchten. „Wir müssen damit rechnen, dass wir bei Schuleintritt dann Kinder haben, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind.“ Die Stadt Cottbus habe bereits im März 2017 einen Antrag auf Zuzugssperre gestellt, dem hätte aber die Landesregierung nicht zugestimmt. Am 31. Dezember 2017 lebten insgesamt 4281 Flüchtlinge in Cottbus, was mehr als der Hälfte der in der Stadt lebenden Ausländer entsprach. Zwei Jahre zuvor waren es noch 1326.

Am Dienstag hatte die Brandenburger CDU gefordert, für Migranten, die von Sozialleistungen leben, nach dem Vorbild Niedersachsens eine Wohnsitzauflage einzurichten. Kelch und der CDU-Innenpolitiker Sven Petke unterstützten diese Forderungen gestern. Doch Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) äußerte sich skeptisch. Es sei nicht einfach, „Residenzverpflichtungen“ durchzusetzen, sagte Schröter. „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, was die Kollegen in Niedersachsen gemacht haben, den reinen Regelungen entsprechend ist“, sagte Schröter.

Doch Kritik gab es für die Landesregierung gestern auch aus den eigenen Reihen. Die Cottbuser SPD-Abgeordnete Kerstin Kircheis war als Gast in den Innenausschuss gekommen – und wurde deutlich. „Die Probleme in Cottbus sind seit langem bekannt“, sagte Kircheis. Die Landesregierung sei immer wieder darauf hingewiesen worden, doch es sei nichts geschehen. Man habe immer auf „aktive Gespräche“ mit der Stadt verwiesen, in Wirklichkeit seien Dinge jedoch unterlassen und aufgeschoben worden.

Neue Initiativen für eine Verbesserung der Situation in Cottbus gab es dagegen gestern im Ausschuss nur wenig. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) kündigte an, eine geplante Oberschule im Stadtviertel Sachsendorf könne nicht nur zweizügig, sondern dreizügig werden. Auch Anträge auf Kita-Gründung würden für Cottbus derzeit schnell genehmigt. Innenminister Schröter (SPD) erneuerte sein Versprechen, mehr Polizisten in Cottbus zu stationieren. Zudem soll die Präventionsarbeit an den Schulen ausgebaut und die Videoüberwachung in der Stadt verstetigt werden.