Brandenburger Straßen : Immer weniger Alleen

Prignitzer Abgeordneter schlägt Alarm

Für das Land Brandenburg sind sie so typisch wie die dunklen Kiefernwälder, die der Dichter Gustav Büchsenschütz in seiner „Märkischen Heide“ besingt: Die Alleen entlang der Bundes- und Landesstraßen. Was einst vor allem als Unfallquelle galt, ist mittlerweile ein anerkannter Bestandteil der hiesigen Kulturlandschaft. Doch die Zahl der Alleen in der Ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.