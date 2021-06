Corona-Impfung : Impfnachweis in Brandenburg künftig auch digital

Ab kommenden Montag nachträgliche Ausstellung möglich

Alle vollständig Geimpften in Brandenburg erhalten künftig einen digitalen Impfnachweis. Das teilte das Landesgesundheitsministerium am Donnerstag mit. Nach einem erfolgreichem Feldtest, der deutschlandweit am 27. Mai in Potsdam begann, starte jetzt der sogenannte Rollout in allen Impfzentren des Landes, hieß es. Auch die nachträgliche Ausstellung für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.