Corona-Situation : Intensivbetten werden in Brandenburg knapp

Die Kliniken müssen immer mehr Covid-Patienten behandeln und immer mehr werden in andere Bundesländer verlegt

Die Corona-Situation in Brandenburgs Krankenhäusern spitzt sich weiter zu. „Wir haben nur noch sehr wenige freie Intensivbetten“, sagte der Abteilungsleiter im Gesundheitsministerium, Michael Zaske, am Donnerstag im RBB-Inforadio. „Die Situation ist tatsächlich sehr angespannt und wird in den nächsten Tagen und Wochen sich noch zuspitzen.“ Immer mehr P...

