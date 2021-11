Kämpfen gegen das Holzschutzmittel

Die letzte Phase der Restaurierung des Neuzeller Passionstheaters hat begonnen

Am Körper tragen sie weiße Schutzanzüge. Ihre Atemluft wird durch große Filter gereinigt. Doch die Mitarbeiter, die hinter einer großen Glastür in Wünsdorf ihren Dienst versehen, arbeiten nicht auf einer Corona-Station: Es sind Restauratoren des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege. Sie arbeiten an einem deutschlandweit einmaligen Kunstwerk: ...

