Öffnung der Außengastronomie : Kaffee und Bier im Freien

Brandenburgs Kenia-Koalition will bei Corona-Öffnungen zu Pfingsten vorsichtig sein.

Die Brandenburger Kenia-Koalition hat angesichts der geplanten Öffnung von Gaststätten im Freien ab Pfingsten vor zu hohen Erwartungen gewarnt. „Ich plädiere dafür, dass wir das maßvoll tun, um nicht sofort wieder in höhere Zahlen hineinzukommen“, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag in Potsdam. Er nannte neben der Außengastronomie auch Sport...

