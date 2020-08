Justiz stockt Personal auf : Keine Schusswaffen im Gefängnis

Justizministerin Susanne Hoffman (CD) spricht über Sicherheit in den Haftanstalten, über Digitalisierung und erste Erfolge bei der Personalsuche

von Benjamin Lassiwe

02. August 2020, 14:13 Uhr

Sie kam aus der Praxis ins Kenia-Kabinett: Susanne Hoffmann (CDU), Ministerin der Justiz. Die frühere Generalstaatsanwältin kennt den Brandenburger Justizbetrieb aus dem ff, und hat gleich nach ihrem Amtsantritt mit zahlreichen Neueinstellungen für Aufsehen gesorgt. In ihrem allerersten Zeitungsinterview als Ministerin spricht sie mit unserem Korrespondenten Benjamin Lassiwe über den Abbau der Altverfahren, die Suizidprävention und die Digitalisierung.



Frau Hoffmann, heute vor einem Jahr waren Sie noch Generalstaatsanwältin. Wie schwer fiel Ihnen der Übergang?

Susanne Hoffmann: Ich war über 30 Jahre Staatsanwältin, Ministerialbeamtin und schließlich Generalstaatsanwältin. Als ich nach der Landtagswahl gefragt wurde, ob ich als Justizministerin zur Verfügung stehe, habe ich mir das deshalb gut überlegt – aber nicht lange. Denn eines war klar: Die Probleme, die die Arbeit der Staatsanwaltschaften vordringlich belasteten, konnte ich nicht als Generalstaatsanwältin lösen. Das sind Probleme, die die Justiz insgesamt betreffen und deren Bewältigung nur auf politischer Ebene an der Spitze des Ministeriums gelingen kann.



Worum geht es dabei?

Dabei geht es um die Folgen des langjährigen Personalmangels, die großen Bestände an Altverfahren und um die langen Verfahrenslaufzeiten. Hinzu kommt die drängende Aufgabe der Digitalisierung der Justiz, vor allem die Einführung der elektronischen Verfahrensakte. Die Konsolidierung der Justiz und die Sorge um ihre Zukunftsfähigkeit – das sind die Gründe, warum ich den Wechsel in ein politisches Amt vollzogen habe.



Was haben Sie seitdem angehen können?

Zur Beseitigung des Personalmangels haben wir mit einer Vielzahl von Neueinstellungen junger Richter und Staatsanwälte bereits die erforderlichen Rahmenbedingen entscheidend verbessern können. So viele Neueinstellungen in so kurzer Zeit gab es wohl nur in der Nachwendezeit. Mit diesen neuen jungen Kräften können wir auch der Überalterung der Justiz entgegenwirken und den Generationswechsel vorbereiten.

Sie müssen sich vorstellen: Das Durchschnittsalter der Richter und Staatsanwälte lag zu Beginn der Legislatur bei über 50 Jahren. Diese ungesunde Altersstruktur führt nicht nur zu einem hohen Krankenstand, der sich zusätzlich auf die Belastungssituation negativ auswirkt, es ist auch für das Behördenklima nicht förderlich, wenn ein „reifer Personalkörper“ gemeinsam altert, ohne dass junge Menschen neue Sichtweisen und Ideen einbringen.



Wie viele Richterinnen und Richter haben Sie seit Beginn der Legislatur schon einstellen können?

66 junge Richter und Staatsanwälte. Am 19. August tagt der Richterwahlausschuss erneut: Ich hoffe, dass dann weitere zehn Richter und Staatsanwälte gewählt werden. Dass das so schnell gegangen ist, dafür bin ich meinem ganzen Geschäftsbereich und den Mitgliedern des Richterwahlausschusses dankbar. Wir haben die Ausschreibungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorgenommen, trotz Corona die Bewerbungsgespräche und Einstellungsverfahren geführt und der Richterwahlausschuss hat selbst in der Hochphase von Corona mehrmals getagt.



Was ist mit dem mittleren Dienst – also den Rechtspflegern und Schreibkräften?

Auch da sind die Einstellungsverfahren und Ausbildungsmaßnahmen fortgeführt worden. Wir werden bis zum Ende des Jahres voraussichtlich mit einer guten Personalbilanz dastehen und die Stellen, die uns der Gesetzgeber zugebilligt hat, weitgehend besetzen können. Aus meiner Sicht ist das eine Erfolgsgeschichte.

Dazu ist es uns auch gelungen, die vielen Vakanzen gerade in Führungspositionen zu beseitigen. Seit Anfang des Jahres haben wir fünf Präsidenten-, zwei Vizepräsidentenstellen, den Posten des Generalstaatsanwalts und eine Behördenleiterstelle einer Staatsanwaltschaft nachbesetzen können.



Wann rechnen Sie damit, dass die Halden der Altverfahren schrumpfen werden?

Die jungen Nachwuchskräfte müssen eingearbeitet werden. Und dann ist es natürlich so, dass die Verfahren, dadurch dass sie länger nicht bearbeitet werden konnten, erfahrungsgemäß nicht einfacher geworden sind: Beweisführungen, Einigungen werden schwieriger. Weil jetzt vermutlich viele schon länger auf Halde liegende Verfahren abgeschlossen werden, wird die durchschnittliche Verfahrenslaufzeit zunächst sogar wachsen. Denn die Statistik erfasst nur die abgeschlossenen Verfahren. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir nach einem Jahr die ersten Fortschritte beim Altbestandsabbau sehen werden.



Ein weiteres Thema sind die Justizvollzugsanstalten. Da planen Sie ein Sicherheitskonzept – was genau haben Sie da vor?

Ich möchte heute noch keine Details angeben, weil das Konzept noch nicht abgestimmt ist. Aber soviel kann ich sagen: Wir wollen die Sicherheitsstandards in den Justizvollzugsanstalten verbessern und schauen dabei auch in Richtung anderer Bundesländer.



Sollen die Justizbeamten Waffen tragen?

Diese Möglichkeit besteht bereits nach dem geltenden Recht. Wir prüfen, was für Brandenburg sinnvoll ist. Wir denken da aber nicht an Schusswaffen, sondern an Abwehrwaffen, so wie dies in anderen Bundesländern Standard ist. Brandenburg ist das einzige Land, in dem den Justizvollzugsbeamten keinerlei Abwehr- oder Verteidigungswaffen zur Verfügung stehen. Es ist mein erklärtes Ziel, uns insoweit den Sicherheitsstandards in den anderen Bundesländern anzupassen.



Aber Schusswaffen schließen Sie aus?

Schusswaffen schließe ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus, weil die Sicherheitslage in den Anstalten dies aus meiner Sicht aktuell nicht erfordert.



Ein Thema in den JVAs ist die hohe Zahl der Suizide. Was macht das Ministerium da?

Wir haben ein Suizidpräventionskonzept erarbeitet, die Stelle eines Präventionsbeauftragten besetzen können. Wir wollen unsere Mitarbeiter für dieses Thema noch stärker sensibilisieren und führen von August bis Anfang Oktober Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen für den allgemeinen Vollzugsdienst durch. Auch Fortbildungsmaßnahmen für unseren psychologischen Dienst sind geplant.

Wir haben neue Checklisten für die Aufnahme von Gefangenen eingeführt, um Suizidgefahren frühzeitig erkennen zu können. Und für gefährdete Gefangene haben wir die Möglichkeit geschaffen, über extra dafür ausgegebene Handys oder das Haftraummediensystem die Telefonseelsorge rund um die Uhr erreichen zu können.



Eines der Themen, das Sie zu Beginn unseres Gesprächs nannten, war auch die Digitalisierung in der Justiz. Wann kommt denn die elektronische Akte?

Die Frist, die der Bundesgesetzgeber den Ländern für die Einführung der elektronischen Akte bis 2026 gesetzt hat, ist sportlich. Alle Bundesländer haben große Anstrengungen unternommen, kämpfen aber auch mit Schwierigkeiten, diesen Zeitplan einzuhalten. Wenn Sie sich vorstellen, wieviele unterschiedliche Verfahren es in der Justiz gibt und welche komplexen Anforderungen an so eine elektronische Akte – ganz besonders im Strafverfahren – zu stellen sind, ist festzustellen, dass hier technisch sehr hohe Herausforderungen bestehen, mit denen alle Bundesländer kämpfen.



Aber was macht Brandenburg?

Brandenburg kämpft mit. Wir haben versucht, die Organisationsstrukturen zu optimieren. Ich habe personelle Veränderungen vorgenommen und insbesondere mit der Leitung des zentralen IT-Dienstleisters der Justiz einen sehr erfahrenen Verwaltungsmanager aus dem Geschäftsbereich der Generalstaatsanwaltschaft beauftragt.

Aber das vorrangig zu lösende Problem ist die schwierige Personalgewinnung: IT-Fachleute werden auf dem Arbeitsmarkt von allen Seiten händeringend gesucht. Und der öffentliche Dienst ist nun einmal nicht der Arbeitgeber, der mit hohen Gehältern locken kann.



Was ist mit der Internetkriminalität?

Die Bekämpfung der Internetkriminalität ist ein rechtspolitischer Schwerpunkt meiner Amtszeit. Wir müssen unsere Bemühungen beim Kampf gegen Hasskriminalität, Kinderpornographie und dem Waffen- und Betäubungsmittelhandel im Darknet intensivieren. Da braucht es nicht unbedingt einen höheren Strafrahmen, was wir brauchen, sind die richtigen Strafverfolgungsinstrumente, um überhaupt an die Täter heranzukommen.

Da sind wir dann auch beim Thema Verkehrsdatenspeicherung. Denn was nützt uns ein höherer Strafrahmen, was nützt eine bessere technische und personelle Ausstattung, wenn uns wesentliche Verfolgungsinstrumentarien in Deutschland nicht zur Verfügung stehen. Und die Verkehrsdatenspeicherung ist ein wesentliches Instrument zur Verfolgung internetbasierter Kriminalität.

Die Forderung nach einer Intensivierung der Kriminalitätsbekämpfung im Bereich der Kinderpornographie und der Hasskriminalität bleibt ein politisches Lippenbekenntnis, wenn uns die nötigen Strafverfolgungsinstrumente nicht zur Verfügung gestellt werden.



Verkehrsdatenspeicherung ist das, was man früher Vorratsdatenspeicherung nannte?

Das ist die Vorratsdatenspeicherung. Man hat wohl einen neuen Begriff gewählt, weil der bisherige Implikationen aufweist, die in bestimmten politischen Kreisen schon angesichts der Wortwahl auf Widerstand stoßen. Letztendlich ist es dasselbe. Aber noch einmal: Wir werden in bestimmten Bereichen ohne dieses Instrumentarium nicht erfolgreich sein können.



Ist das Ihr großes politisches Ziel?

Der Abbau der Altverfahren und die Digitalisierung der Justiz sind die beiden Projekte, die ich für mich zur Chefsache gemacht habe und an denen ich am Ende den Erfolg meiner Amtszeit messen lassen will: Dass es uns gelingt, in dieser Legislatur die Justiz so zu konsolidieren, dass sie ihre Aufgabe in angemessenen Verfahrenslaufzeiten effektiv und auch qualitativ hochwertig erledigen kann. Und dass wir im Bereich der Zukunftsfähigkeit, wozu nicht nur, aber maßgeblich die Digitalisierung gehört, deutliche Fortschritte machen, das sehe ich als mein großes politisches Ziel.