Koalitionsverhandlungen : Kenia plant Geldregen für Pflege

Hohe Investitionen in gesundheits- und Pflegebereich vorgesehen / Der Vergabemindestlohn soll steigen

von Benjamin Lassiwe

11. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Brandenburgs Kenia-Koalitionäre planen offenbar massive Investitionen im Gesundheits- und Pflegebereich. Wie die Fraktionschefin der Grünen, Ursula Nonnemacher, gestern in einer Verhandlungspause der Koalitionsverhandlungen berichtete, soll es ein Pflegepaket in zweistelliger Millionenhähe geben. Damit wolle man ein Förderprogramm „Pflege vor Ort“ auflegen, die Fachkräfteentwicklung in der Pflege stärken und unter anderem einen Ausbau von Pflegestützpunkten voranbringen.

Mindestens einhundert Millionen Euro sollen nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in die Brandenburger Krankenhäuser investiert werden. „Wir haben beschlossen, alle Krankenhausstandorte zu erhalten.“ Dabei soll aber auch „die ambulante Rolle“ der Krankenhäuser in Brandenburg gestärkt werden.

Man habe viel über sektorübergreifende Versorgung im ländlichen Raum gesprochen, ergänzte Nonnemacher. „Die Grundversorgung muss auf jeden Fall gewährleistet sein.“ Man werde sich dafür einsetzen, dass die Koppelung von ambulanter und stationärer Versorgung enger werde.

Als Vorbild diene das Krankenhaus im uckermärkischen Templin. Dort beteiligen sich auch die in der Stadt niedergelassenen Ärzte an der Patientenversorgung, zudem setzt die Klinik stark auf Telemedizin. Man hoffe, dass sich die Bundesmittel für dieses erste „ambulant-stationäre Zentrum“ verstetigen könnten, und dass die Klinik in Templin zu einem Vorzeigemodell auch für andere Regionen des Landes werden könne. „Es bleiben alle Standorte erhalten, aber manche Standorte werden sich verändern müssen“, sagte Nonnemacher. Die Landeskrankenhausgesellschaft hatte kürzlich allerdings Investitionen von mindestens 200 Millionen Euro in die Kliniken gefordert.

Erhöht werden soll auch der Vergabemindestlohn des Landes: Unternehmen, die öffentliche Aufträge erhalten, sollen ihren Mitarbeitern mindestens 13 Euro pro Stunde bezahlen. Zudem müssten sie sich bereiterklären, sich an die in den jeweiligen Branchen geltenden Tarife zu halten, selbst wenn sie nicht tarifgebunden sind. „Ich glaube, dass das ein wichtiges Signal zur Verbesserung der Situation von Beschäftigten in Brandenburg ist“, sagte Woidke. Zudem sei es ein Signal an die Bundesebene in Bezug auf die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland.

Zudem planen die Kenia-Koalitionäre die Schaffung eines Landesseniorenbeauftragten sowie eines Landesbeauftragten für Kinder und Jugendliche. Noch kein Ergebnis haben die Verhandlungsführer dagegen bei einem anderen umstrittenen Projekt erzielt: Der angestrebten Pflegekammer. Nonnemacher kündigte gegenüber dieser Zeitung an, dazu im neuen Landtag ein Fachsymposium durchführen zu wollen. Pflegekammern existieren gegenwärtig in drei Bundesländern – vielfach als problematisch empfunden wird jedoch die Zwangsmitgliedschaft der Pflegekräfte darin sowie deren Pflichtbeitrag zur Finanzierung der Kammern.