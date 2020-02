Bedürftige : Kleiderkammern werden gut genutzt

Rentner, Geringverdiener, Wohnungslose und Flüchtlinge finden dort gute und günstige Sachen

von Christian Bark

24. Februar 2020, 05:00 Uhr

Die Kleiderkammern vieler Wohlfahrtsverbände in Brandenburg erfreuen sich bei ihren Kunden großer Beliebtheit - doch ihre Betreiber klagen auch über zerschlissene Ware und Lagerprobleme. Auch an Geld fehlt es immer wieder. „Unser Angebot wird sehr gut angenommen“, sagte Marie-Christin Lux, Sprecherin des Landesverbandes Brandenburg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Im Land betreibt das DRK aktuell 38 Kleiderkammern.

Auch die Kleiderkammern anderer Verbände sind gefragt, wie die der Volkssolidarität in Potsdam und Spremberg (Spree-Neiße). In Potsdam wird die Kammer in Verbindung mit einer Suppenküche betrieben. „Dort nutzen die Kunden der Suppenküche sehr oft die Kleiderkammer“, sagte Vize-Landesverbandsgeschäftsführer, Peter Lange. Oft seien es Wohnungslose oder andere Bedürftige.

Doch die Betreiber stehen vor vielen Herausforderungen: Probleme gibt es bei der Caritas mit unzureichenden Lagermöglichkeiten. Verwendete Container seien undicht oder könnten wegen fehlender Spenden nicht finanziert werden. Geld fehlt auch beim Arbeiter-Samariter-Bund. „Die Einnahmen decken die Ausgaben nicht ab“, sagte Sprecherin Cindy Schönknecht.

Die beim DRK direkt in den Kleiderkammern abgegebenen Sachen seien meist von guter Qualität, sagte Marie-Christin Lux. In den DRK-Altkleidercontainern landeten aber auch zerschlissene Kleidung, abgetragene Schuhe und sogar Sperrmüll. Gebeten werde ausdrücklich um saubere, trockene, gut erhaltene Kleidung und Schuhe.

In Zuge der Flüchtlingswelle entstand die Kleiderkammer in Spremberg 2016. Sie ist vor allem Ort der Integration und des Austausches zwischen Einheimischen und Migranten, sagte eine Mitarbeiterin. Ab sofort gebe es ein „Schneiderstübchen“. es wertet einzelne Waren auf. Gleichzeitig könne man mit den Kunden in Kontakt kommen.

Der soziale Austausch bei einer Tasse Kaffee spielt auch bei der Kleiderkammer des ASB in Prenzlau (Uckermark) eine wichtige Rolle. „Viele Stammkunden kommen über Jahre hinweg“, sagte Cindy Schönknecht. Es hätten sich schon einige Freundschaften entwickelt. Durch die anhaltende Arbeitslosigkeit in und um Prenzlau seien viele Menschen von Sozialleistungen abhängig. Auch Rentner mit niedrigem Einkommen freuten sich über diese Anlaufstelle. Auch Geflüchtete etwa aus Syrien, Afghanistan oder Eritrea besuchen die Einrichtung. „Es kommt auch vor, dass Geflüchtete Kleidungsstücke vorbei bringen“, sagte Schönknecht.