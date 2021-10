Tarifstreit : Klinikmitarbeiter stimmen für Streik

In den Asklepios-Kliniken in Brandenburg (Havel), Lübben und Teupitz droht jetzt ein unbefristeter Arbeitskampf

In den Tarifauseinandersetzungen an den Brandenburger Asklepios-Kliniken in Brandenburg (Havel), Lübben und Teupitz droht ein unbefristeter Streik. In der am Dienstag beendeten Urabstimmung votierten knapp 91 Prozent der abstimmungsberechtigten Verdi-Mitglieder für den Arbeitskampf, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft mit. Verdi: „Asklepios hat es i...

