Koalition unter Druck

Über Landwirtschaft und Umwelt wurde gestern in der Facharbeitsgruppe noch diskutiert

von Benjamin Lassiwe

12. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Mit großen Pappschildern standen sie im Nieselregen vor dem Potsdamer Regine-Hildebrandt-Haus, der Parteizentrale der Brandenburger SPD. Unterstützer der Volksinitiative Artenvielfalt, die von Naturschutzverbänden und Stiftungen getragen wird, präsentierten eine neue Zahl: Bereits 63 547 Menschen haben die Initiative unterschrieben, sagte der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes Deutschland, Friedhelm Schmitz-Jersch.

Doch nur wegen der neuen Zahl haben sich die Demonstranten nicht vor das Regine-Hildebrandt-Haus gestellt. Der Anlass für die kleine Kundgebung war ein anderer: Die Gespräche über die Themen Agrar, Naturschutz und Landwirtschaft im Rahmen der Koalitionsverhandlungen. Denn die Arbeitsgruppe, der mit dem Lausitzer Wolfgang Roick (SPD), dem Spreewälder Grünen-Politiker Benjamin Raschke oder dem für die CDU verhandelnden Geschäftsführer des Forums Natur, Gregor Beyer, wichtige und profilierte Akteure dieses Themenfelds im Land angehören, ist eine der Gruppen mit den meisten offenen Themen in den Koalitionsverhandlungen. Am Montag soll sie ihre Resultate in der Hauptverhandlungsrunde vorstellen.

Doch beim Insektenschutz kommt man ebensowenig voran wie beim Tierschutz in der Landwirtschaft. Hier liegen die Positionen der Grünen auf der einen Seite und von CDU und SPD auf der anderen Seite relativ weit auseinander. Mehrfach schon wurden die Sitzungen der Arbeitsgruppe deswegen zu Nachtsitzungen.

Dass es hinter den verschlossenen Türen der Arbeitsgruppe heiße Diskussionen gibt, kommt natürlich auch bei den Verbänden an. „Die Verhandlungen sind vertraulich, aber wir wollen vorsorglich Druck machen“, sagt Schmitz-Jersch. Die SPD habe in der letzten Legislaturperiode Artenschutz und Naturschutz verantwortet. Diese hätten aber in der Politik der letzten Landesregierung keine Rolle gespielt.

„Die Koalitionsparteien in Brandenburg versprechen einen Neuanfang in der Landespolitik“, sagt Schmitz-Jersch. „Dazu gehört unbedingt die Annahme der Volksinitiative, die von so vielen Bürgerinnen und Bürgern unterstützt wird.“ CDU und SPD hätten auf Bundesebene ein Aktionsprogramm Insektenschutz beschlossen. Es wäre daher „ganz unglaubwürdig“, wenn dieselben Parteien auf Landesebene einen konkreten und wirksamen Arten- und Insektenschutz ablehnen oder nur ein weichgespültes Maßnahmenpaket auf den Weg bringen.

Gregor Beyer freilich, der als Geschäftsführer des Forums Natur nicht nur auf Einladung der CDU mit am Verhandlungstisch der Koalitionsverhandlungen sitzt, sondern auch die von den Bauern und anderen Landnutzerverbänden organisierte, parallele Volksinitiative „Bienen summen“ koordiniert, fand gestern deutliche Worte für die Demonstration – und zumindest zwischen den Zeilen kommen so auch die Differenzen in der Landwirtschaftspolitik zum Ausdruck. „Peinlicher geht es nicht mehr“, sagte Beyer dieser Zeitung. Eine Volksinitiative richte sich gemäß Verfassung an das Parlament. „Aber einer der Initiatoren verlangt nun, bevor das Parlament überhaupt damit befasst ist, dass sich die mögliche zukünftige Regierungskoalition darauf festlegt, wie das Parlament zu entscheiden hat.“

Zumal von der anderen Seite aus auch der Bauernverband Druck auf die Koalitionsverhandler ausübt. Gestern plädierte der Landesbauernverband dafür, eine Verbesserung des Tierschutzes in Einklang mit der aus Sicht der Bauern „notwendigen“ Aufstockung der „sehr geringen“ Brandenburger Nutztierbestände zu bringen. „Nur so ist es möglich, die von der Gesellschaft gewollte Versorgung der Hauptstadtregion Brandenburg-Berlin mit regionalen Produkten zu realisieren“, sagte Bauernpräsident Henrik Wendorff. „Außerdem wollen wir dem Wunsch der Bürger nach einer landwirtschaftlichen Kreislaufwirtschaft nachkommen, die ihre organischen Düngermittel dann selbst produziert.“

Zudem solle es keine personell aufgeblähte Umweltverwaltung sowie einen Kulturlandschaftsbeirat für Brandenburg geben. Doch die Grünen und ihre Unterstützer dürften diese Themen anders sehen. Weshalb der Start in die zweite Woche der Hauptverhandlungsrunde am Montag wohl eher kontrovers ausfallen dürfte.