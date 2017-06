Kreisreform: Lob und Tadel

Am Montag ist es so weit: Dann wollen Ministerpräsident Dietmar Woid-ke, Innenminister Karl-Heinz Schröter (beide SPD) und Finanzminister Christian Görke (Linke) vor die Presse treten. An diesem Tag soll das Brandenburger Kabinett die Gesetze zur Verwaltungsstrukturreform, der Neugliederung der Landkreise und der Funktionalreform beschließen.

Doch bevor die Grundlagen für das laut SPD wichtigste Projekt der Legislaturperiode zur Beratung in den Landtag gegeben werden, holte Schröter sich gestern nochmals moralische Unterstützung. Auf einer Fachtagung des Kommunalwissenschaftlichen Instituts der Universität Potsdam stellten Wissenschaftler ein auf Veranlassung des Ministeriums entstandenes Gutachten zu Wirkungen von Kreisgebietsreformen in Deutschland und Europa vor. Dazu hatte ein Team um die Potsdamer Politologin Sabine Kuhlmann Studien zu Kreisreformen in ganz Europa untersucht und zusammengefasst.

„Die Leistungsfähigkeit der Kreise wird durch eine Kreisreform überwiegend gesteigert“, sagte Kuhlmann. Jedoch bestehe die Gefahr, dass nach der Fusion der Kreise zu viele Außenstellen erhalten bleiben, „die auch aus Sicht der Bürgernähe nicht notwendig sind“.

Bei der Wirtschaftlichkeit seien Kreisreformen dagegen durchwachsen zu sehen. Und bei den Themen „Integrationsfähigkeit“ und „Partizipation“ zeichnete Kuhlmann ebenfalls ein kritischeres Bild: Der Kontakt zwischen Bürgern und Kreispolitikern nehme ab. Die Bürger sehen sich selbst als weniger kompetent in Sachen Lokalpolitik. „Die Kreisreform ist der richtige Weg, um geplante Ziele zu erreichen“, sagte Kuhlmann. Man müsse aber auf die Durchführung achten. Vor allem eine substanzielle Funktionalreform sei nötig.

Innenminister Karl-Heinz Schröter zeigte sich zunächst einmal zufrieden. Am Vormittag hatte das Thüringer Verfassungsgericht der Klage der CDU gegen die dortige Kreisgebietsreform stattgegeben – aber lediglich aus formalen Gründen, weil nicht alle Landtagsmitglieder die Unterlagen rechtzeitig erhalten hatten.

Mit Blick auf die Kabinettssitzung am Montag kündigte der Minister an, dass die Landesregierung die Reform überarbeitet habe. „Wir haben über 600 Hinweise bekommen, die wesentliche Dinge greift der neue Entwurf auf“, sagte Schröter. So solle die Teilentschuldung der Kommunen nicht mehr mit kommunalem Geld erfolgen – das Land stelle statt 420 nun 450 Millionen Euro dafür zur Verfügung. Auch viele Wünsche der Landkreise, etwa nach dem Verzicht auf den Großkreis Niederlausitz, würden erfüllt.

Vorsichtige Unterstützung erhielt Schröter vom Landrat des Oberspreewald-Lausitz-Kreises, Siegurd Heinze. „Wir sind kritisch unterwegs, verschließen uns aber nicht einer Diskussion“, so Heinze. „Wir stellen fest, dass viele unserer Forderungen aufgegriffen worden und im Kreisneugliederungsgesetz enthalten sind.“ Wichtig sei, dass die Reform mit Augenmaß durchgeführt werde. „Wir haben ganz vehement immer darauf hingewiesen, dass die Fläche der neu zu bildenden Landkreise nicht zu groß werden darf.“

Verprügelt wurde der Innenminister beim E-Government, der Einführung einer weitgehend elektronisch arbeitenden Verwaltung. Brandenburg sei dabei Schlusslicht der Bundesländer, sagte der Experte Norbert Gronau. „Wenn Mallorca das 17. Bundesland wäre, wäre Brandenburg noch einen Platz weiter hinten.“ Auch in den Plänen für die Kreisreform gebe es beim E-Government nur eine „lauwarme halbe Seite, die das fortsetzt, was man in den letzten Jahren nicht gemacht habe“. Wäre Brandenburg „nicht schlafmützig bis zum Ende“, wären durch Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen sogar kleinere Kreise möglich.

„Noch kann ein Computer kein Feuer löschen“, betonte Schröter. E-Government stehe auf der Liste der zu bearbeitenden Themen, erfordere aber Kraft. „Wenn der NSU-Untersuchungsausschuss fertig, die Abwasserproblematik vom Tisch ist, können wir andere Dinge mit gleicher Leidenschaft bearbeiten.“









von Benjamin Lassiwe

erstellt am 10.Jun.2017 | 05:00 Uhr