Freie Impftermine : Kyritz meldet 800 freie Impftermine

Alle über 70-Jährigen Brandenburger dürfen sich impfen lassen. Es gibt freie Termine in dieser Woche.

In Brandenburg können sich ab sofort alle über 70 Jahre alten Einwohner mit dem Impfstoff der Firma AstraZeneca impfen lassen. Das teilten das Brandenburger Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung am Samstag mit. Dazu müssen sie auf der Plattform www.impfterminservice.de lediglich einen Termin in einem Impfzentrum vereinbaren. Aller...

