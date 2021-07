Land fördert Schüler

Haushaltsausschuss gibt 13 Millionen frei

Die Haushaltspolitiker im Brandenburger Landtag haben grünes Licht für zusätzliche 13 Millionen Euro Landesmittel für ein Corona-Aufholprogramm für Schülerinnen und Schüler gegeben. Die Mehrheit des Haushaltsausschusses stimmte am Donnerstag in Potsdam für die Kofinanzierung von Bundesmitteln durch das Land in dieser Höhe für dieses Jahr. „Wir sind ge...

