Allgemeinmediziner im Oderbruch : Landarzt aus Überzeugung

Doch der Allgemeinmediziner Reiner Fricke ist bereits 78 Jahre alt, führt seine Praxis im Oderbruchdorf Neulewin seit 50 Jahren. Es ist Zeit für einen Nachfolger

von Jeanette Bederke

27. Februar 2018, 05:00 Uhr

„Wer kommt, kriegt Hilfe. Wer nicht kommt, dem kann ich nicht helfen“, sagt Reiner Fricke und schaut herausfordernd durch seine eckige Brille. Der trockene Spruch ist typisch für den Landarzt, der seit 50 Jahren eine Praxis im Oderbruch-Dorf Neulewin (Märkisch-Oderland) hat. Obwohl der 78-jährige Allgemeinmediziner auf den ersten Eindruck etwas schroff wirkt, lieben ihn seine Patienten.

Und das sind eine ganze Menge, allein 5000 stehen in der Praxis-Kartei, Dutzende von ihnen behandelt er pro Tag. „Wer selbst zu ihm geht, schickt später auch seine Kinder zu Doktor Fricke. Und so setzt sich das von einer Generation zur nächsten fort“, sagt Roland Krüger aus dem Nachbardorf Neubarnim, während Tochter Susann zustimmend nickt. Die junge Frau ist 29 Jahre alt und schon längst aus dem Oderbruch fortgezogen. In der angestammten Hausarztpraxis ist sie aber immer noch Patientin. „Ich war hier schon als Kind, auf Doktor Fricke ist immer Verlass“, erzählt sie. Auch andere Patienten erzählen, dass er zu Hausbesuchen auch nach Dienstschluss oder an Feiertagen kommt und dass die Praxis sogar am Samstag geöffnet hat. Nur eine Tür trennt sie von den Privaträumen der Familie Fricke. „Ich kann mich einfach nicht beherrschen“, kommentiert der Doktor selbstironisch.

Die Samstag-Öffnung habe er vor zwanzig Jahren eingeführt – hauptsächlich für die Patienten, die „außerhalb“ arbeiten und wochentags keine Möglichkeit hätten, in seine Sprechstunde zu kommen, stellt Fricke klar. Vor allem zu Kindern sei er sehr liebevoll, schwärmt die dreifache Mutter Sylvia Gerhardt. Der gebürtige Bad Freienwalder behandelt Patienten zwischen zwei und 100 Jahren. „Die jüngeren sind mir aber die liebsten, weil einfacher im Umgang“, brummt der Landarzt. Infekte, Herzbeschwerden, Bronchitis, Gürtelrose oder Diabetes sind die häufigsten Beschwerden, die er behandeln muss.

Doch Fricke ist nicht nur Mediziner, sondern auch ein guter Zuhörer, dem Patienten auch ihr Herz ausschütten. „Er hat tatsächlich immer ein offenes Ohr“, erzählt Gerhardt.

Der Neulewiner Landarzt engagiert sich auch anders. „Es gibt keinen Verein bei uns, immerhin 15, den er nicht schon finanziell unterstützt hat“, sagt Neulewins ehrenamtlicher Bürgermeister Horst Wilke (parteilos), der natürlich auch Patient bei Fricke ist. Nicht auszudenken ist für seine Patienten, wenn der 78-Jährige tatsächlich im nächsten Jahr in den Ruhestand geht. „So ein Arzt vor Ort ist schon ein echter Standortvorteil“, meint der Bürgermeister. Die Gemeinde sei interessiert daran, dass das so bleibe.

Zwar gebe es auch in anderen Oderbruch-Orten Hausarztpraxen, doch die hätten so viele Patienten, dass sie keine neuen mehr aufnehmen würden, erzählt Wilke. „Unsere Hausarztversorgung ist mit vier Praxen im Vergleich zu anderen ländlichen Regionen noch gut“, berichtet Karsten Birkholz, Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch. Wenn jedoch ein Hausarzt aufhöre, sei die Lücke nur schwer zu füllen, deutet er an. „Das hat ja auch etwas mit jahrelang gewachsenem Vertrauen zu tun“, glaubt er. Doch Doktor Fricke würde sich selbst nicht treu bleiben, wenn er sich nicht um einen Nachfolger für die Praxis bemühen würde. „Seit mehreren Jahren geht das schon so. Keiner von den jungen Ärzten will aufs Land“, erzählt Ehefrau Hildegard, die lange die Sprechstundenhilfe ihres Mannes war.

Fricke kann diese Abneigung gegen das Landleben nicht nachvollziehen. „Ich habe große Städte nie gemocht“, sagt er kurz und knapp. Ein Onkel sei Landarzt gewesen, so habe er als Junge Gefallen an dem Beruf gefunden, erinnert sich der Mediziner und erzählt von den Zeiten, als er häufig mit Naturalien „bezahlt“ wurde. Geschlachtetes, frische Eier, frisch gebackenen Kuchen oder ein Suppenhuhn hätten ihm Patienten mitgebracht. Das „Loslassen“ werde ihm schwer fallen, bekennt der erfahrene Landarzt. Denn inzwischen deutet sich eine Lösung an. In anderthalb Jahren könnte eine junge, aus Dresden stammende Ärztin die Praxis übernehmen, die gerade ihre Facharztausbildung im Krankenhaus Wriezen (Märkisch-Oderland) macht. „Es wird Zeit, zur Ruhe zu kommen. Er ist Diabetiker, hat Rheuma – das wird ja alles im Alter nicht besser“, sagt Ehefrau Hildegard, während ihr Mann nur abwinkt. „Ich therapiere mich selbst.“ Auf den Ruhestand freue er sich nicht, fügt er noch knurrend hinzu.