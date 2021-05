Keine Extra-Ausgaben auf Kredit : Landesrechnungshof kritisiert Nachtragsetat

Regierung müsse Schuldenbremse und entsprechenden Notmechanismus achten

Brandenburgs Landesrechnungshof hat den in der parlamentarischen Beratung befindlichen Nachtragshaushalt scharf kritisiert. Die Landesregierung hatte in der Landtagsdebatte in der vergangenen Woche einen Etatentwurf vorgestellt, der Neuverschuldungen von 515 Millionen Euro vorsah. Diese Zeitung hatte darüber berichtet. Ein verfassungswidriger Haushalt?...

