November-Schätzung : Licht am Steuern-Horizont

Brandenburg kann mit deutlich höheren Einnahmen rechnen. Im Jahr 2021 sind Mehreinnahmen von 831 Millionen Euro zu erwarten.

Brandenburg kann in diesem und in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen. Nach der November-Steuerschätzung könne Brandenburg gegenüber der Prognose des Vorjahres für 2021 Mehreinnahmen in Höhe von 831 Millionen Euro erwarten, sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Für das kommende Jah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.