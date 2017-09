Tragödie in Brandenburg : Lkw fährt in Unfallstelle - Zwei Helfer sterben

vergrößern 1 von 3 Foto: Paul Zinken 1 von 3





Bei einem tragischen Unfall sind am Dienstag auf der Autobahn A2 in Brandenburg Richtung Magdeburg zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Die beiden Männer im Alter von 23 und 38 Jahren starben zwischen den Anschlussstellen Brandenburg an der Havel und Netzen, als sie einen Unfall aufnehmen wollten, wie die Polizei mitteilte. An öffentlichen Gebäuden in Brandenburg wurde Trauerbeflaggung angeordnet. Zum Gedenken an den Tod der beiden Männer wurden die Fahnen auf halbmast gesetzt. An der Landeswehrfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) wurde mit einer Schweigeminuten der toten Kameraden gedacht.

Erst am Mittag war die Autobahn wieder frei. Es hatte sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau gebildet.„Es ist eine Tragödie, die für mich kaum zu fassen ist“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). „Sie wollten Leben retten, kamen dabei selbst zu Tode.“ Das mache ihn unendlich traurig.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) und der Berufsfeuerwehr Potsdam waren am frühen Dienstagmorgen zu einem Unfall gerufen worden. Ein Kleintransporter war auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Rettungskräfte sperrten die rechte und die mittlere Spur.

Eine Stunde später wollte ein Laster auf der linken Spur vorbeifahren. Plötzlich erfasste das Fahrzeug zunächst ein Polizeiauto. Dann kam der Sattelzug ins Schlingern und stieß gegen das Feuerwehrauto. Das Fahrzeug kippte um und begrub die beiden Männer unter sich. Die Feuerwehrleute starben noch am Unfallort. Der 55 Jahre Lkw-Fahrer kam ins Krankenhaus.„Ich kann mich gar nicht in die Lage der Kameraden hineinversetzen, die sehen mussten, was mit ihren Kameraden passiert ist“, sagte der Schichtführer der Brandenburger Berufsfeuerwehr. Die Kräfte, die im Einsatz waren, wurden abgelöst. Sie standen unter Schock. Seelsorger übernahmen die Betreuung.

An der Unfallstelle stand der Lastwagen mit einem völlig demolierten Führerhaus. Die Vorderfront war aufgerissen, der Motor lag frei. Das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr lag auf der Seite. Spezialkräfte stellten die Unfallfahrzeuge sicher. An der Ermittlung der Unfallursache seien auch Experten der Prüfgesellschaft Dekra beteiligt, so die Pressestelle der Polizeidirektion West. Unfallzeugen wurden befragt. Gudrun Janicke

