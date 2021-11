Mehr Impfangebote in den Kommunen : Lokale Impfstellen wird es geben

CDU fordert von Kassenärztlicher Vereinigung Brandenburg, Versprechen einzulösen. Impfstellen in der Nähe von Testzentren im Gespräch.

Brandenburgs Kenia-Koalition will mehr Impfangebote in den Kommunen schaffen. „Die Hausärzte haben Probleme, die versprochenen 100 000 Impfungen pro Woche auf den Weg zu bringen“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Daniel Keller am Dienstag. „Wir müssen daher schauen, dass auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städten weitere Angebote gemacht werde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.