Wenige Firmen stemmen die meisten Ausfuhren : Märkischer Export stagniert

Trotz internationaler Krisen konnten die deutschen Exporteure 2017 erneut bessere Geschäfte machen. Eine Ausnahme ist Brandenburg, hier gingen die Ausfuhren zurück. Und der Brexit könnte sich bald noch stärker bemerkbar machen.

Einen leichten Dämpfer vermeldeten die Statistiker für die deutsche Exportwirtschaft – jedoch nur für den April, wo es gegenüber dem Vorjahresmonat einen Rückgang um 2,9 Prozent gab. Angesichts des März-Ergebnisses, das den höchsten Monatswert seit 1950 darstellte, wahrlich zu verschmerzen. Und so steht unter dem Strich für die ersten vier Monate ein Plus von 5,5 Prozent. Deutschland lieferte demnach für 420,4 Milliarden Euro und kaufte im Ausland für 342,3 Milliarden Euro. Letzteres steht für ein deutliches Import-Plus von 8,9 Prozent.

Ganz anders sieht die Entwicklung in Brandenburg aus. Laut dem vom Potsdamer Wirtschaftsministerium veröffentlichen Konjunkturtelegramm für den Zeitraum von Januar bis März sanken die märkischen Ausfuhren um 8,3 Prozent. Und das, nachdem bereits im Gesamtjahr 2016 die Brandenburger Ausfuhren um 6,9 Prozent auf noch 13,224 Milliarden geschrumpft waren. Womit der Wert aller Ausfuhren laut Statistischem Bundesamt 2016 sogar leicht unter dem Ergebnis von 2014 (13,229 Milliarden) lag.

Das Problem der märkischen Exportwirtschaft: Sie hängt an vergleichsweise wenigen Branchen und Firmen. Verantwortlich für den Rückgang 2016 waren gesunkene Exporte der Luftfahrtindustrie (minus 16 Prozent) und pharmazeutischer Produkte (minus 20 Prozent). Aus diesen zwei Sektoren, erläutern die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, aber kommen die exportstärksten Unternehmen der Mark.

Flugzeugteile aus Brandenburg gehen vor allem in die USA, nach Frankreich und in die übrigen EU-Staaten. Damit ist besonders Rolls-Royce Deutschland in Dahlewitz (Teltow-Fläming) gemeint. Wird auch nur ein Triebwerk, das ja einen Millionenwert darstellt, weniger ins Ausland verkauft, macht sich das in der Brandenburger Gesamtstatistik bemerkbar. Fluggesellschaften können ja beim Erwerb eines Jets zwischen mehreren Triebwerksanbietern wählen. Zusätzlich dürfte der Brexit die Geschäfte erschweren: Schließlich steht das Mutterhaus in London, Teile gehen zwischen der Insel und Brandenburg hin und her, Patente werden gemeinsam genutzt.

Eine schwache britische Regierung mache die Brexit-Verhandlungen noch schwieriger, meint Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA. Das Risiko, dass man nach zwei Jahren Verhandlung ohne Abkommen dastehe, steige. Damit „drohen nach dem März 2019 deutliche Beeinträchtigungen des Handels bis hin zum völligen Stillstand“.

Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Anton F. Börner, verweist darauf, dass Großbritannien 2016 der drittgrößte Markt für deutsche Produkte war. Die Verunsicherung durch den Brexit wirke sich bereits auf den Außenhandel aus. „So sind die Exporte in das Vereinigte Königreich im ersten Quartal um 2,6 Prozent zurückgegangen, obwohl die Gesamtexporte im ersten Quartal um 8,5 Prozent gestiegen waren.“





erstellt am 14.Jun.2017 | 05:00 Uhr