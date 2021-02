Corona : Mehr Impftermine in Brandenburg

Senioren über 80 werden angeschrieben, auch Risikogruppen können sich impfen lassen

In Brandenburg stehen wieder mehr Impftermine zur Verfügung. Das gaben Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), DRK-Landeschef Hubertus Diemer und der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Holger Rostek, am Montag in Po...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.