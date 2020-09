Meisterprämie : Meister bekommen mehr Geld

Land stockt die Prämien deutlich auf und setzt Forderung der CDU um

von Benjamin Lassiwe

20. September 2020, 15:13 Uhr

Handwerksmeister, die in Brandenburg einen Betrieb gründen, eine Beteiligung eingehen oder ein Unternehmen übernehmen, können dafür ab sofort eine einmalige „Meister-Gründungsprämie“ von bis zu 12 000 Euro vom Land Brandenburg erhalten. Bislang hatte die maximale Summe bei 8700 Euro gelegen. Wer zusätzlich einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz schafft, kann in einer zweiten Stufe noch einmal bis zu 5000 Euro bekommen. Wird dieser Arbeits- oder Ausbildungsplatz mit einer Frau besetzt, erhöht sich die Fördersumme noch einmal und beträgt dann maximal 7000 Euro. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Wochenende mit.

„Ein starkes Handwerk ist wichtig für Brandenburg – als Innovationstreiber, als Arbeitgeber und als Ausbilder“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). „Der Zuschuss soll dazu beitragen, den Unternehmensbestand im Handwerk zu sichern.“ Schon seit Jahren kämpfen Brandenburger Handwerksbetriebe um Unternehmensnachfolger. Meisterbetriebe hätten zudem als Ausbildungsbetriebe eine besondere Rolle: „Diese Betriebe binden nicht nur Fachkräfte, sie wirken vor Ort auch dem zunehmenden Fachkräftemangel in allen Teilen des Landes entgegen und erhalten damit Wirtschaftskraft“, sagte Steinbach.

Die Prämie ist im Herbst 2015 eingeführt worden. Mit der Erhöhung wolle man „einen noch stärkeren Anreiz schaffen, auch in diesen schwierigen Zeiten einen Handwerksbetrieb zu gründen oder zu übernehmen“, erklärte Steinbach. Weswegen auch eine bisher geltende, wichtige Einschränkung der Prämie vorübergehend aufgehoben wurde: Bisher konnte der Antrag auf eine Basisförderung der ersten Stufe nur innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Meisterprüfung gestellt werden. Bis Ende des Jahres können nun auch alle „älteren“ Handwerksmeister einen diesen stellen.

Der mittelstandspolitische Sprecher der CDU, der Oberhaveler Landtagsabgeordnete Frank Bommert, begrüßte auf Nachfrage dieser Zeitung die Erhöhung der Prämie. Damit werde eine alte Forderung der CDU umgesetzt. „In Brandenburg kommen wir allmählich in eine Zeit, in der viele Betriebsübernahmen anstehen“, sagte Bommert. Ohne Übernahme drohe eine Schließung der Firma. „Da ist es ein sehr wichtiges und sehr gutes Signal, dass nun die Meister-Gründungsprämie erhöht wurde.“ Sie müsse nicht zurückgezahlt werden, und könne so ein wichtiger Baustein bei der Finanzierung der Betriebsübernahme sein.