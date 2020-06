Gehörlose mit Aktuellen Infos versorgen : Mit Gebärdensprache vom Radio ins Video

Die Corona-Krise macht Gehörlosen das Leben noch ein wenig schwerer als sonst.

von Oliver von Riegen

02. Juni 2020, 05:00 Uhr

Mathias Schäfer arbeitet dafür, dass Gehörlose besser an Nachrichten kommen. Er ist selbst gehörlos. Der Dolmetscher übersetzt zum Beispiel Fernsehnachrichten, aber auch Sendungen wie die „heute-Show“ aus dem ZDF. Zu seinen Kollegen beim Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen Berlin/Brandenburg (ZFK) in Potsdam zählen hörende und taube Dolmetscher. Gerade jetzt ist ihre Arbeit wichtig: „Durch die Corona-Krise werden momentan viele wichtige Informationen gestreut“, sagt Schäfer. „Viele Gehörlose sind da alleingelassen und verpassen in ihrem Leben sehr viele wichtige Informationen. Deswegen fühlen wir uns verantwortlich.“ Das Zentrum, bei dem über 35 taube, schwerhörige und hörende festangestellte Mitarbeiter und rund 120 Honorarkräfte tätig sind, bietet Beratung, Assistenz in Schule und Kita und Dolmetschen. „Wir engagieren uns in vielen Bereichen des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens“, sagt Vereinschef Uwe Schönfeld. „Außerdem haben wir in Deutschland eine der größten Dolmetscherzentralen aufgebaut.“ Der Verein arbeitet unter anderem für das ZDF, den rbb und den NDR. An sechs Tagen in der Woche werden Nachrichten live übersetzt – zum Beispiel „heute“-Nachrichten und „heute-journal“, für den rbb jeden Tag der Sandmann mit jugendlichen Gehörlosen. Dazu kommen Sondersendungen wie Pressekonferenzen der Bundesregierung. „Wir arbeiten aber auch für Talkshows“, sagt Marco Lipski, Abteilungsleiter Medien und Film und Gebärdensprachdolmetscher.

Für Nachrichten arbeiten Schäfer und seine Kollegen zusätzlich mit einem festen Team von Schriftdolmetschern. Sie wandeln den gesprochenen Text simultan um. „Somit kann ich den Inhalt vom Teleprompter ablesen und übersetze es in die deutsche Gebärdensprache“, sagt Schäfer.

Wenn es um Fachbegriffe wie häufig in der Corona-Krise geht, benutzt Schäfer das Fingeralphabet. „Es entwickeln sich mit der Zeit auch neue Gebärden, wie zum Beispiel im Moment die Gebärde ,Corona’.“ Es geht nicht nur um Fernsehen – Nachrichten werden in Potsdam auch vom Radio ins Internetvideo übersetzt. „Wir wollen die Menschen auf den aktuellen Informationsstand bringen“, sagt Schäfer. Zweimal pro Werktag am Vor- und Nachmittag übersetzt er Nachrichten des Privatsenders Radio Potsdam für Gehörlose. „Dann wird ein Film produziert, der auf Facebook und YouTube ausgestrahlt wird.“ Vereinschef Schönfeld geht es dabei vor allem um Hilfe für aktuelle Informationen. Die Idee für die Radionachrichten für Gehörlose hatte Helene Sudermann, die für das ZFK arbeitet.

Seit Ende März liefert Radio Potsdam das Angebot. „Unsere Aufgabe als Journalisten ist es doch, Informationen und Nachrichten für so viele Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen“, sagt Programmdirektor Tobias Brauhart. „Für uns jedes Mal wieder toll und beeindruckend anzusehen, wie unsere Lokalnachrichten auf einmal aussehen und wie sie damit Menschen zugänglich gemacht werden, die sonst keine Chance hätten, von uns versorgt zu werden.“ Bisher werden zwei Blöcke der Nachrichten „Lokal um halb“ übersetzt. Der Programmdirektor hofft auf eine Ausweitung etwa auf eigenproduzierte Beiträge. Er sagt auch: „Wir als Regional- oder Lokalfunker im umkämpften Radiomarkt der Hauptstadtregion müssen jeden Cent mehrfach umdrehen, wenn wir solche Entscheidungen versuchen zu treffen.“

Der Deutsche Gehörlosen-Bund geht in Deutschland von rund 80 000 Menschen aus, die gehörlos sind, wie er auf seiner Internetseite schreibt. In der Corona-Krise stellt er Videos ins Netz – zum Beispiel von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) – mit Gebärdensprache, um über den Stand der Regeln und Lockerungen zu informieren. Der Verband weist darauf hin, dass die Kommunikation untereinander mit der Pflicht für den Mund-Nasen-Schutz erschwert wird.

Das ZFK ist auch mit einer Gebärdendolmetscherin dabei, wenn Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in den vergangenen Wochen neue Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Brandenburg fördert die Landesdolmetscherzentrale und das ZFK.