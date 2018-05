BER-Stand löst keine Euphorie aus : Noch gibt es viele Unwägbarkeiten

Flughafen-Ausschuss zum neuen Hauptstadtflughafen – Keine Hiobsbotschaften aber auch keine Euphorie vor Landtagsausschuss

von Benjamin Lassiwe

08. Mai 2018, 05:00 Uhr

Es waren gute Nachrichten, die am letzten Freitag aus dem Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft nach außen drangen: Eine ganzen Reihe von Firmen, etwa Bosch und Siemens, gaben feste Terminzusagen für die Fertigstellung des BER. Doch als Brandenburgs Flughafenstaatssekretär Rainer Bretschneider (SPD) gestern im Sonderausschuss BER des Potsdamer Landtags über die letzte Sitzung des Aufsichtsrates Bericht erstattet, klang Manches schon wieder deutlich bescheidener.

„Es gibt immer noch Fehler und es gibt immer noch Schwierigkeiten“, sagte Bretschneider. „Es hat keine neue Hiobsbotschaften gegeben, das ist für den BER eine sehr wichtige Sache.“ Es gebe noch viel Arbeit für die Flughafengesellschaft, „aber ich bleibe dabei, dass man schon davon ausgehen kann, dass wir Grund in den Dingen haben.“ Das Hauptgebäude des Terminals werde im Oktober 2020 in Betrieb gehen, wie man es schon mehrfach im Ausschuss gesagt habe. „Und das wird auch klappen.“

Die Baubeauftragte von Flughafenchef Lütcke-Daldrup, Urte Verlohren, sagte, die abschließende Prüfung der Brandschutzanlage werde bis Februar 2019 erfolgen. Im März 2019 könnten „Interaktionstests“ und „Wirkungsprinzip-Prüfungen“ beginnen, danach könnte bei der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises ein Antrag auf Freigabe des Gebäudes gestellt werden.

Diskutiert wurde in der Sitzung des Landtagsgremiums auch über die Erweiterungsbauten des Flughafen – das Terminal T2 für Low-Cost-Airlines und das Pier 3a, das vorübergehend als Provisorium errichtet werden soll, um das in Betrieb befindliche Easyjetterminal zu ersetzen. So fragte der CDU-Abgeordnete Dirk Homeyer, wieso man für das T2 eine ästhetisch und architektonisch wenig anspruchsvolle Bauform gewählt habe. „Das Terminal T2 wird seit meheren Jahren öffentlich diskutiert“, antwortete Bretschneider. „Es ist mehrfach in seiner Optik hier im Sonderausschuss vorgestellt worden.“ Im Übrigen habe auch der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft den Schwerpunkt auf Schnelligkeit, Funktionalität und Inbetriebnahme gelegt. „Ich verhehle nicht, dass gerade die Ästhetik am Hauptgebäude dafür ausschlaggebend gewesen ist, dass wir diese technischen Probleme haben.“

Ähnlich entwickelte sich die Debatte im Ausschuss, als es um das für die Dauer einer Renovierung des Easyjet-Piers geplante temporäre Terminal 3a ging. Dabei handelt es sich um einen Vierzig mal fünfzig Meter großen Leichtbau, der etwa ein Jahr lang an der Position 57 auf dem Vorfeld des Flughafens stehen soll. Dort habe ein holländischer Bauunternehmer die bauordnungsrechtliche Situation im Blick auf den Brandschutz falsch eingeschätzt, sagte Bretschneider. „Die Differenzen sind aber mittlerweile geklärt – oder sie befinden sich im Status der Klärung.“

Das Problem dieses Leichtbaus: Direkt daneben sollen Flugzeuge parken, deswegen ist der Brandschutz dort von besonderer Bedeutung. Der Arbeitsdirektor der Flughafengesellschaft, Manfred Bobke-von Camen ergänzte, dass man in dem temporären Terminal Brandwachen installieren wolle. „Wenn es brennt, kann diese Person dann den Feuerlöscher betätigen und eine Brandmeldung machen.“ Und auch Bretschneider machte noch einmal klar, dass man nicht „ohne intensive Prüfung und Genehmigung durch das Bauordnungsamtes irgendetwas auf die Anlage stellen“ werde. Derzeit laufe aber noch das Baugenehmigungsverfahren für das temporäre Bauwerk, das eigentlich im August in Betrieb gehen sollte.