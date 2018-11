Potsdam : „Opragon8“ - weltweit innovativstes Lüftungssystem

von svz.de

26. November 2018, 08:56 Uhr

An der Decke in einem OP-Saal der Oberlinklinik in Potsdam ist das Lüftungssystem „Opragon8“ zu sehen. Seit etwa zwei Monaten sind die neuen Operationssäle mit modernster Technikausstattung nun schon in Betrieb. Sie sind mit dem weltweit innovativsten Lüftungssystem namens Opragon8 ausgestattet, das die Patientensicherheit durch maximierte Keimfreiheit erhöht und eine postoperative Wundinfektionen deutlich senkt.