Pferde sorgen für Aufregung

von svz.de

18. Dezember 2018, 08:24 Uhr

Sieben ausgebüxte Pferde haben am Sonntagnachmittag in Rheinsberg für Aufregung und zwei Unfälle gesorgt. Zunächst stieß gegen 16.30 Uhr eine Autofahrerin mit einem Pferd zusammen, wie die Polizeidirektion Nord gestern mitteilte. Die Frau erlitt einen Schock, das Pferd blieb unverletzt. Gegen 18.30 kam es auf der Kreisstraße 6812 zu einem weiteren Verkehrsunfall, als ein Pkw-Fahrer mit einem Pferd kollidierte, welches anschließend flüchtete. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. Das zuständige Ordnungs- sowie das Veterinäramt wurden über den Sachverhalt informiert. Gegen 19 Uhr waren alle Tiere wieder eingefangen und ihrem Besitzer von einem Gehöft in Linow, das zu Rheinsberg gehört, übergeben worden.