polizeigesetz : Polizei braucht klare Grenzen

Rechtsanwalt Frank-Walter Hülsenbeck warnt vor zu vielen Befugnissen im neuen Polizeigesetz und sorgt sich um die Bürgerrechte

von Onlineredaktion

12. September 2018, 15:46 Uhr

Der inzwischen teilweise entschärfte Entwurf für ein neues Polizeigesetz wird in Brandenburg heiß diskutiert. Rechtsanwalt Frank-Walter Hülsenbeck, Präsident des Anwaltverbands Brandenburg, pocht im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Mathias Hausding auf die Achtung der Bürgerrechte.

Herr Hülsenbeck, gibt es derzeit Lücken im Recht, die durch ein neues Polizeigesetz geschlossen werden müssen?

Frank-Walter Hülsenbeck: Mir ist kein Fall bekannt, in dem Straftaten nur deshalb begangen werden konnten, weil bestehende Gesetze versagt haben. Aber natürlich gibt es moderne Kommunikationsmittel, die auch von Straftätern genutzt werden. Hier muss der Gesetzgeber dran bleiben und der Polizei für die Überwachung Handlungsmöglichkeiten bieten. Wenn das in einem neuen Gesetz unter Beachtung der Bürgerrechte geschieht, ist das nicht zu beanstanden.

Wo verläuft hier die Grenze?

Hülsenbeck: Im Rahmen schwerer Kriminalität, also etwa Terrorismus, sind die Eingriffe gerechtfertigt. Täter kommunizieren über Landesgrenzen hinweg elektronisch. Darauf muss die Polizei reagieren können. Aber im Kampf gegen Kleinkriminalität in moderne Kommunikationswege einzugreifen, die für Bürger heute so selbstverständlich sind wie einst das Briefeschreiben, das geht nicht. Hier müssen die gleichen Maßstäbe gelten wie bisher, gerade weil es für den Staat so einfach wäre, die Bürger auf diesem Weg zu überwachen.

Die Befugnisse der Polizei sollen auf Situationen ausgeweitet werden, in denen noch nichts passiert ist, aber „Gefahr droht“. Wie beurteilen Sie das?

Hülsenbeck: Kritisch sind alle Begriffe, die Unklarheit lassen und damit Spielräume für staatliche Eingriffe eröffnen, die so vom Verfassungsgeber nicht gewollt sind. Bürgerrechte sind Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Wenn der Staat in diese Rechte eingreift, muss das hinreichend klar bestimmt sein. Wird der Gefahrenbegriff aufgeweicht oder sehr weit nach vorn verlagert, ist das nicht hinzunehmen.

Was würden diese neuen Befugnisse für die Polizisten bedeuten?

Hülsenbeck: Sie haben dann das Problem, denn sie müssen vor Ort entscheiden, obwohl sie die Situation womöglich gar nicht richtig einschätzen können. Sie nehmen vielleicht in einer Stresssituation viel zu früh eine drohende Gefahr an. Das kann nicht Sinn und Zweck eines Gesetzes sein. Ein Gesetz darf nicht zusätzliche Unsicherheit und die Gefahr von Missbrauch bringen.

Viele neu geplante Befugnisse stehen unter Richtervorbehalt. Ist damit nicht alles gut?

Hülsenbeck: So einfach ist es nicht. Der Richter trifft eine Entscheidung auf Basis einer Mitteilung der Polizei. Er muss sich also darauf verlassen, dass bestimmte Tatsachen vorliegen, die ihn zu seiner Entscheidung berechtigen. Er ist zwar eine wichtige Person, aber darauf angewiesen, die richtigen Informationen zu bekommen. Und hier beißt sich die Katze mitunter in den Schwanz.

Brandenburger Polizisten sollen bei Einsätzen künftig Kameras am Körper tragen. Eine gute Idee?

Hülsenbeck: Wenn aus Unsicherheit alles filmisch aufgezeichnet wird, unterstellt man damit der Polizei, aber auch den Bürgern, Sachverhalte grundsätzlich falsch darzustellen. Und man unterstellt auch ein generelles Misstrauen. Damit habe ich große Probleme.

Auch vermittelt man damit dem Polizisten umgekehrt ein Gefühl der Unsicherheit, wenn er die Kamera mal nicht dabei hat. Also, ich halte davon nichts. Das Vertrauen der Bürger in die Polizei ist groß, und umgedreht hat es die Polizei nicht mit einer kriminellen Bürgerschaft zu tun, vor der sie sich schützen muss.

Unter dem Strich: Brauchen wir ein neues Polizeigesetz?

Hülsenbeck: Was wir brauchen, ist ein klares Gesetz, das den Polizisten sagt, was sie zu tun haben und was sie unterlassen müssen. Und an erster Stelle muss stehen, dass der Eingriff in die Bürgerrechte die besonders begründete Ausnahme und nicht die Regel ist. Wenn das neue Gesetz diese Anforderungen erfüllt, ist es ein gutes Gesetz.