Brandenburg : Polizei-Einsatz an Hennigsdorfer Grundschule

Einsatzkräfte suchen mit Unterstützung eines Hubschraubers nach einem mutmaßlich entführten Kind

von svz.de

21. Februar 2019, 07:45 Uhr

Die Polizei ist an einer Grundschule in Hennigsdorf (Oberhavel) zu einem Großeinsatz ausgerückt. Kinder haben angegeben, aus einem Schulgebäude heraus beobachtet zu haben, wie eine bisher unbekannte Schülerin vor der Schule in ein Fahrzeug gezogen worden sei, teilte die Polizeidirektion Nord mit.

Die Polizei habe daraufhin alle Schulen der Stadt überprüft - und dabei festgestellt, dass ein Kind nirgendwo vermisst werde.

Einbezogen sind in die großangelegte Suche neben 100 Beamten der Brandenburger Polizei, die Berliner Polizei und die Bundespolizei. Auch ein Polizeihubschrauber war bei der Fahndung mehrere Stunden im Einsatz. Es liefen umfangreiche Prüfungs- und Suchmaßnahmen in der gesamten Stadt und deren Umfeld.

Die Kinder der Schule, die den Vorfall gesehen haben wollten, würden dazu befragt, sagte eine Polizeisprecherin. Gesucht würden weitere Zeugen sowie das Auto, in das das Mädchen gezogen worden sein soll.

Bis zum Spätnachmittag blieb der Großeinsatz nach Angaben der Polizeidirektion Nord allerdings ohne jedes Ergebnis. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und die Suche nach dem Kind wurden dennoch fortgesetzt. dpa