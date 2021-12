Bundesversammlung : Prignitzerin wählt den Bundespräsidenten

Parteien bestimmen ihre Vertreter in der Bundesversammlung

Die Prignitzer Grünen-Politikerin Bärbel Treutler und die Landrätin der Uckermark, Karina Doerk (CDU), sollen aller Voraussicht nach im Februar an der Bundesversammlung zur Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen. Das kündigten die Landtagsfraktionen von Grünen und CDU am Dienstag an. Die Bundesversammlung, die am 13. Februar ...

