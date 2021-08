Jüdisches Leben in Brandenburg : Rabbiner aus Potsdam sind weltweit gefragt

Am 18. August eröffnet Bundespräsident Steinmeier das „Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit“

Einst lebten und arbeiteten hier die Hofgärtner des preußischen Königshauses: Doch wer in diesen Tagen das Nordtorgebäude und die Orangerie am Neuen Palais in Potsdam besucht, wird beide Häuser zumindest von innen kaum wiedererkennen: Denn hinter den mustergültig restaurierten Fassaden finden sich moderne Seminarräume, Büros – und die einzige Synagoge ...

