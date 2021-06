Verfassungsschutzbericht : Rechtsextremismus noch nie so stark

Bestimmte Gruppen versuchen, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen und das auch gewaltsam

Gudrun Janicke Noch nie in der Geschichte des Landes hat der Rechtsextremismus in Brandenburg nach Erkenntnis des Verfassungsschutzes mehr Zulauf gehabt. Für 2020 wurden der Behörde zufolge 2860 Menschen dazu gezählt. „Die politischen Ränder geraten zunehmend in Bewegung“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch in Potsdam bei der Vorst...

