Kritik nach „Paradies“-Äußerung : Richter empört über Justizministerin

Im Streit um die Reform der Arbeitsgerichte meldet sich der Gesamtrichterrat am Landesarbeitsgericht zu Wort

Die Reform der Arbeitsgerichte in Brandenburg schlägt weiter Wellen. Am Dienstag meldete sich der Gesamtrichterrat beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg mit einer Protestnote zu Wort: In einem Schreiben an die Brandenburger Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) verwehrte sich das Gremium gegen das in der ersten Lesung des Gesetzesentwurfs, di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.