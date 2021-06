Dienstältester Wahlbeamter in Brandenburg : Ronald Seeger kündigt seinen Abschied an

Nach der Hälfte seiner Amtszeit, im Mai 2022, tritt Rathenows Bürgermeister aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück

Nach seinem 20-jährigen Jubiläum als Bürgermeister der havelländischen Kreisstadt Rathenow im Mai 2022 möchte Ronald Seeger (CDU) von seinem Amt zurücktreten. „Aus gesundheitlichen Gründen habe ich mich dazu entschieden, bereits zum 31. Mai 2022, also nach der Hälfte meiner derzeitigen Amtszeit in den Ruhestand zu gehen“, so Ronald Seeger. „Nach so vie...

