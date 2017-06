Ausgrabung : Salz für das Oderbruch

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Einst war der Ort eine bewaldete Insel, umgeben von fischreichen Gewässern. Steinzeitliche Ausgrabungen in Eichwerder (Märkisch-Oderland) fügen der Geschichte des Oderbruchs nun ein neues Kapitel hinzu.

Als die alte Kopfsteinpflasterstraße durch den Ort endlich weichen sollte, erwarteten die Archäologen darunter erst einmal nichts. Routinemäßig gab es vor einem Jahr ein paar ergebnislose Probe-Grabungen. Was soll hier schon sein? Eichwerder ist schließlich ein so genanntes Neudorf, vor rund 250 Jahren im Zuge der von Friedrich dem Großen betriebenen Trockenlegung des Oderbruchs entstanden.

Aber die Bauarbeiter hatten mit der Sanierung der Landesstraße 33 im vergangenen Juli gerade richtig begonnen, da gab es einen Fund nach dem anderen. Holzkohle, Knochen, Scherben. Und die bedeutendsten Funde genau dort, wo jetzt das Zentrum des Straßendorfs ist, gleich neben dem ehemaligen Konsum, derzeit Büro und Lager der Archäologen. Die Wände dort sind voller Fotos und Karten, in den Regalen liegen eingetütet und penibel beschriftet zahllose 5000 Jahre alte Fundstücke.

Mit bis zu 14 Grabungstechnikern rückte Blandine Wittkopp also in Eichwerder an, um auf einer Länge von mehreren hundert Metern den Untergrund zu untersuchen. „Weil es überall so viele Funde gab, können wir kaum mit dem Bagger arbeiten, sondern müssen Tausende Kubikmeter Erde vorsichtig per Handschachtung ausheben“, erzählt die Grabungsleiterin. Es hat sich gelohnt. Zwei Entdeckungen ragen heraus – ein reich ausgestattetes Grab mit Knochenresten sowie Öfen zur Gewinnung von Salz, dem „weißen Gold“ der Steinzeit.

Jenes mit einem Tonbecher, Pfeilspitzen und einer Steinaxt geschmückte Grab galt zunächst als das eines Kindes, weil die Knochen auf eine Körpergröße von 1,10 Meter schließen ließen. „Inzwischen haben wir die Zähne untersuchen lassen und wissen, dass wir es mit einem Erwachsenen von etwa 18 Jahren zu tun haben“, berichtet Blandine Wittkopp. „Die Menschen wurden damals eben nicht so groß.“

Noch mehr erzählen indes die Öfen. „Salz war selten. Es zu besitzen, eine Frage des Überlebens“, sagt Martin Petzel, Experte vom Landesamt für Denkmalpflege. Grundsätzlich sei die Nahrung der Steinzeitmenschen zu salzarm gewesen. „Sie mussten sich das besorgen, auch um gefangene Fische haltbar zu machen.“ Es gab einen regen Handel mit Salz. Manche Regionen mit großen natürlichen Vorkommen profitierten. Und den frühen Oderbrüchern gelang es offenbar, Salz aus Solequellen oder bestimmten Pflanzen zu gewinnen.

Woher sie das Wissen hatten, ist für Martin Petzel kein großes Rätsel. „Die Menschen waren damals viel unterwegs über große Distanzen und haben mit anderen Gruppen Informationen ausgetauscht.“ Die Funde von Eichwerder zeigen aber auch, dass die Menschen hier sesshaft wurden, Häuser errichteten, sich als Fischer sowie Keramik- und Metall-Handwerker betätigten.

Wie es damals rund um Eichwerder ausgesehen haben muss, kann man sich mit viel Fantasie vorstellen. Das Besondere am Ort ist seine um etwa fünf Meter erhöhte Lage. Damals eine strategisch gut gelegene Insel, blickt man nun von der Dorfstraße herab auf die umliegenden Felder.

Im Laufe dieses Jahres sollen die Ausgrabungen abgeschlossen, die Straße fertiggestellt und die seit fast einem Jahr gesperrte Ortsdurchfahrt wieder freigegeben werden. Dann erinnert erstmal nichts an die Steinzeitfunde. Ortsvorsteherin Jutta Werbelow sucht mit den Archäologen nach einer Form der Erinnerung. „Schön wäre, wenn wir am Originalschauplatz einen Salzofen nachbauen und auf einer Infotafel über die lange Geschichte des Ortes berichten könnten“, hofft sie.





von Mathias Hausding

erstellt am 06.Jun.2017 | 05:00 Uhr