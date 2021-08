Schutz vor Angriffen und Gewalt : Schlagstöcke für Mitarbeiter im Gefängnis

Brandenburgs Justiz wird bewaffnet

Die Mitarbeiter in Brandenburgs Justizvollzugsanstalten sollen zum Schutz vor gewaltbereiten Gefangenen künftig mit Schlagstöcken ausgestattet werden. Bislang ist Brandenburg das einzige Bundesland, in dem Jusitzbedienstete völlig unbewaffnet ihren Dienst tun: Die bis dahin in den Anstalten vorhandenen Schusswaffen waren unter Justizminister Volkmar Sc...

