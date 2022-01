Bildung : Schüler starten mit Präsenzunterricht

Nur wenige nutzen landesweit die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben

Nach den Weihnachtsferien ist der Präsenzunterricht in Brandenburgs Schulen nach Angaben des Bildungsministeriums planmäßig angelaufen. Nur wenige Schüler seien wegen der ausgesetzten Präsenzpflicht in den Jahrgangsstufen 1 bis 5 sowie 7 und 8 nicht zur Schule gekommen, teilte das Ministerium am Montag in Potsdam mit. „Ähnlich wie vor Weihnachten gehen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.