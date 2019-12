Land stellt Maßnahmekatalog vor : Schutz vor Schweinepest

Mit verschiedenen Maßnahmen will sich das Land gegen das Virus wappnen.

von Anna Kristina Bückmann

11. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Mit intensiven Suchen, verstärkter Bejagung und umfassenden Untersuchungen toter Wildschweine will sich Brandenburg gegen die Afrikanischen Schweinepest wappnen. Auch über das Aufstellen mobiler Wildschutzzäunen werde nachgedacht, teilte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gestern in Potsdam mit. Erste Zäune habe das Land bereits angeschafft. Über den Einsatz wolle man sich mit Polen, den angrenzenden Bundesländern und dem Bund abstimmen.

„Noch gibt es im Land keinen Fall von Afrikanischer Schweinepest. Wir sind aber für den Ernstfall gerüstet“, sagte Nonnemacher. In dieser Woche will das Ministerium eine Anordnung zur verstärkten Bejagung in sieben Landkreisen an der Grenze zu Polen, in Cottbus und Frankfurt (Oder) erlassen. Außerdem soll innerhalb von 15 Kilometern bis zur polnischen Grenze in den Landkreisen Spree-Neiße und Oder-Spree sowie Frankfurt (Oder) verstärkt nach totem Wild gesucht werden. Derzeit könne niemand sagen, in welche Richtung sich die Schweinepest weiter ausbreite, sagte Landestierarzt Stephan Nickisch. „Das Risiko ist hoch.“ Täglich könne ein Fall eintreten.

„Je früher die Afrikanische Schweinepest erkannt wird, desto größer sind die Chancen, einen möglichen Ausbruch der Seuche in unserem Schwarzwildbestand erfolgreich zu bekämpfen“, so Nonnemacher. Dazu beabsichtige das Ministerium, für jedes verendete Wildschwein in den grenznahen Landkreisen und kreisfreien Städten die Entnahme einer Blutprobe verpflichtend zu machen. Bislang sind die Entnahmen freiwillig.

Das Virus war am Dienstag vergangener Woche bei einem toten Wildschwein nahe Nowogrod Bobrzanski in der polnischen Woiwodschaft Lebus gefunden worden. Der Ort liegt rund 40 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Polen hat mehr als 100 Kilometer Schutzzäune aufgestellt, sagte der polnische Landwirtschaftsminister Jan Krzysztof Ardanowski.

Seit Mitte November wurden in der Woiwodschaft Lebus mehrere Dutzend infizierte Tierkadaver gefunden. Zuletzt wurde der Erreger bei einem Wildschwein nahe Keblowo rund 70 Kilometer von Poznan entdeckt. Der Ort beist rund 115 Kilometer entfernt von der deutsch-polnischen Grenze.

Der größte Risikofaktor für eine Ausbreitung sind nach Ansicht des Bundeslandwirtschaftsministeriums Menschen, die Lebensmittelreste wegwerfen. Für Menschen ist die Tierseuche ungefährlich.