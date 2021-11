Geschichte : Sie schützte die Kinder und ging mit ihnen ins Todeslager

Tagebücher der Alice Bendix nun im Museum Falkensee

Lange waren sie unschlüssig, jetzt übergaben Claudia und Wolfgang Holler aus Berlin drei Tagebücher der in Ausschwitz ermordeten Alice Bendix an Gabriele Helbig, Leiterin des Museums & Galerie Falkensee. Alice Sara Bendix, geboren am 13. November 1894 in Landsberg/Warthe, übernahm 1922 die Leitung im Landjugendheim Finkenkrug im heutigen Falkensee/Have...

