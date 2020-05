Schwierige Schulsituation : Situation an Schulen falsch eingeschätzt

Klassen werden geteilt, weil Räume zu klein sind. Die Zahl der Lehrer reicht nicht aus. Die Situation an Schulen sieht anders aus, als sie Bildungsministerin Britta Ernst schildert.

von svz.de

04. Mai 2020, 16:08 Uhr

Die Situationen an Schulen und die Regeln zum Durchführen des Unterrichts sorgen für Diskussionen und Fragen. Scheinbar ist längst nicht alles so klar geregelt und kommuniziert, wie es Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in unserer Montagausgabe formulierte oder aber die Ministerin weiß nicht, wie die Realitäten an den Schulen aussehen.

Die Kreisvorsitzende der Linken in der Uckermark, Anna-Frieda Reinke, hat überrascht auf die Aussage reagiert, dass im Rahmen des Corona-Notunterrichts an weiterführenden Schulen die Klassen nicht geteilt würden. „Bei uns ins Prenzlau wird das so gemacht“, sagte Reinke, die an einer Schule in Prenzlau ein Referendariat absolviert, am Montag gegenüber dieser Zeitung. „Wenn man die Mindestabstände zwischen den Schülern einhalten will, bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als es so zu machen.“

Auch am Gymnasium Wittenberge hieß es in der vergangenen Woche unserer Zeitung gegenüber: Aufgrund der kleinen Räume werden die drei 10. Klassen jeweils geviertelt, erklärte Andreas Giske. So sind maximal acht Schüler in einem Raum. „Eine Lehrkraft unterrichtet in zwei Räumen parallel“, sagte er. Ähnlich am Gymnasium Perleberg: Die zehnten Klassen würden jeweils halbiert. In dieser Woche sollte eine 9. Klasse mit drei 30 Schülern gedrittelt werden, hatte Schulleiter Veit Goralczyk-Peh angekündigt. Für eine Halbierung reichen die Räumlichkeiten nicht. Teilweise können nur sechs bis elf Schüler in einem Raum lernen, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden.

In ihrem Alltag erlebe auch Anna-Frieda Reinke, wie Schulklassen in zwei benachbarten Räumen, die mit einer Verbindungstür ausgestattet sind, unterrichtet werden. Der Lehrer stehe dann in der Tür oder wechsele zwischen den Räumen hin und her. „Das führt nicht dazu, dass die Schüler normalen, qualitativen Unterricht haben.“ In den zehnten Klassen seien Mathe-, Deutsch- und Englischlehrer die einzigen, die normalen Präsenzunterricht machten. „Auch die elften Klassen erhalten nur ihre Leistungskurse – dann aber mehr Stunden als gewöhnlich.“ Eine relativ kleine Gruppe von Lehrern werde so größeren Belastungen ausgesetzt, als üblich.

Ministerin Ernst hatte gesagt, dass nur in Grundschulen Klassen geteilt werden. Ob überhaupt die Lehrkräfte für all diese Notvarianten ausreichen werden, könne Ernst erst im Laufe dieser Woche sagen. Veit Goralczyk-Peh hat bereits gerechnet: „Für einen geregelten Schulbetrieb brauchen wir die doppelte Lehrerzahl, und die haben wir nicht.“