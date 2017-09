Naturschutz oder Gefahrenabwehr? : Streit um Wisent-Abschuss gewinnt an Schärfe

vergrößern 1 von 1 Foto: Pawel Baranowski 1 von 1

von Ulf Grieger

erstellt am 19.Sep.2017 | 19:30 Uhr

Das Erlegen eines Wisentbullen in Lebus (Märkisch-Oderland) in der vergangenen Woche wird in der Oderstadt ein parlamentarisches Nachspiel haben. „In Lebus wird das Thema kontrovers behandelt. Es wurden Gefühle verletzt, vermutlich auch gegen geltendes Recht verstoßen. Für Lebus ist damit ein erheblicher Ansehensverlust verbunden. Das Verhältnis zu unseren polnischen Nachbarn ist belastet. Das Ereignis sollte nicht nur durch die Aufsichtsbehörden und in der Landeshauptstadt ernst genommen werden“, begründet Manfred Kürzer, Fraktionschef der größten Stadtverordnetenfaktion „Bürger für Lebus“, seinen Antrag auf eine Sondersitzung zu diesem Thema.

Zugleich hat Kürzer beim Landrat die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen den Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann beantragt. Dies mit der Begründung, dass der Verwaltungschef mit seiner Entscheidung zum Abschuss seine Dienstpflichten verletzt habe. „Er hat mit seinem Verhalten der Stadt Lebus einen erheblichen Ansehensverlust zugefügt und das nachbarschaftliche Verhältnis zu Polen enorm beschädigt“, so der Stadtverordnete.

„Die Entscheidung zum Abschuss war richtig“, schätzt hingegen der Frankfurter Wolfgang Hagen ein. Er hatte den Wisent als erster entdeckt und schildert, welchen Eindruck das auf ihn gemacht hat: „Ich hatte am Lebuser Busch Kräuter gesammelt, als ich das große Tier plötzlich vor mir sah. Das hat mich schon in Panik versetzt. In gehörigem Abstand versuchte ich, mein Auto zu erreichen und die Bewohner des nächsten Gehöfts zu informieren“, schildert er die Minuten, in denen er auch Angst hatte, wie er beschreibt. Das weitere Geschehen hat er dann mitverfolgt: Der Wisentbulle sei zunächst über den Deich ins Vorland gegangen. Als die Jäger mit ihren Geländewagen kamen, senkte das Tier die Hörner und setzte sich Richtung Lebus in Bewegung, wo eine Kuhherde weidete. Der Bulle versuchte, zu den Kühen zu kommen, ein Elektrozaun verhinderte das. Dann zog das Wisent in Richtung Anglerheim. „Es war bedrohlich. Ich bin überzeugt, dass die Gefahrenabwehr nötig war“, so Wolfgang Hagen. „Hier ist doch kein Zoo!“

Der von der Polizei angerufene Tierarzt Wilhelm Drewes aus Strausberg kritisierte, dass es in der Kreisverwaltung Märkisch-Oderland für solche Fälle kein Betäubungsgewehr mehr gebe. Er habe auch am Wochenende wieder ein Ersuchen zur Betäubung von entlaufenen Mini-Zebus absagen müssen.