Gedenkstätte : Systematische Provokationen

Neuer Direktor der Brandenburgischen Gedenkstättenstiftung mit Sorge auf zunehmende rechte Tendenzen, auch bei Besuchern

von svz.de

10. September 2018, 16:22 Uhr

Angesichts wachsender rechter Tendenzen in der Gesellschaft setzt der neue Direktor der Brandenburgischen Gedenkstättenstiftung, Axel Drecoll, auf die Gedenkstätten als Orte, in denen die Besucher lernen könnten, wie brandgefährlich das Schwarz-Weiß-Denken sei, sagte Drecoll im Interview mit Klaus Peters von der Deutschen Presse-Agentur.

Frage: Wie erleben Sie das derzeitige Anwachsen rechtspopulistischer Tendenzen bei den Besuchern der Gedenkstätte?

Axel Drecoll: Abgesehen von dem Eklat um die Besuchergruppe der AfD im Juli sind rechtsextreme Äußerungen in der Gedenkstätte Sachsenhausen zum Glück sehr selten. Wir beobachten aber mit großer Sorge, dass geschichtsrevisionistische Provokationen und Tabubrüche systematisch betrieben werden, nicht zuletzt von der AfD.

Wie wirkt sich das auf die pädagogische Arbeit in der Gedenkstätte aus?

Das zunehmende Denken in Schwarz-Weiß-Mustern halte ich für brandgefährlich. Es muss unsere Aufgabe sein, darauf hinzuweisen, dass Vielfalt und Komplexität keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung sind und dass wir das an diesen Gedenkorten lernen können. Und doch gibt es gerade genau die gegenläufigen Tendenzen: Dass es wieder wachsenden Antisemitismus, Ausgrenzungsmechanismen gibt und Feindbilder propagiert werden – und dass es offensichtlich eine wachsende Empfänglichkeit dafür gibt, das konterkariert unsere Arbeit. Und nicht nur das: Es stellt eine große Gefahr dar für unsere freiheitliche Demokratie, der wir uns entschlossen entgegenstellen müssen.

Wie reagieren Sie auf Besucher, von denen solche problematischen Äußerungen kommen?

Moderne Gedenkstätten sind Orte des historischen Lernens, wo es notwendig ist, Fragen zu stellen und zu diskutieren, auch kontrovers. An einem herausgehobenen Ort nicht nur der NS-Vergangenheit, sondern auch einem Ort des massenhaften Sterbens und Leidens, sind für uns allerdings revisionistische oder gar rechtsradikale Diskurse überhaupt nicht tolerabel. Eine klare Maßgabe ist, dass wir bei Gruppen, aus denen solche Äußerungen kommen, das pädagogische Programm sofort abbrechen.

Sie sind jetzt 100 Tage im Amt. Wie sind ihre Eindrücke von den Gedenkstätten?

Ich bin der Überzeugung, dass dies die bedeutendste Gedenkstättenstiftung Deutschlands ist, mit einer großen Ausstrahlung nach ganz Europa und darüber hinaus. Das liegt zum Einen an der Bedeutung der historischen Orte selbst als Zeugnisse der NS-Terrorherrschaft. Der Landkreis Oberhavel ist der einzige in Deutschland, in dem mit Sachsenhausen und Ravensbrück gleich zwei große Konzentrationslager waren. Das Konzentrationslager Sachsenhausen in unmittelbarer Nähe Berlins als Schulungsort der SS und mit der Inspektion für alle Konzentrationslager war das Zentrum des NS-Terrors. Nicht weit von Oranienburg entfernt war in Brandenburg/Havel der Ort der Euthanasiemorde und das Zuchthaus Brandenburg-Goerden mit der Hinrichtungsstätte.

Was bedeutet dies für die Arbeit mit den Besuchern? Das Spektrum reicht von Schülern über touristische Gruppen bis hin zu Überlebenden und Angehörigen aus aller Welt. Es sind Menschen jeder Altersstufen. Die Gedenkstätten ermöglichen es, aus vielen Blickwinkeln auf die nationalsozialistische Gewaltherrschaft zu blicken. Zum Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gehört der Geschlechteraspekt, es gibt die Arbeit mit Menschen mit Handicap in Brandenburg an der Havel, um nur zwei Beispiele zu nennen. Auch diese Vielfalt der pädagogischen Zugänge zeichnet die Arbeit in unseren Gedenkstätten aus.

Geht demgegenüber nicht der Blick auf die Rolle der ehemaligen KZ als Speziallager der sowjetischen Besatzungsmacht unter?

Das geht keineswegs unter, aber das muss man historisch einordnen in der pädagogischen Arbeit. Es gab den Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion, mehr als zehntausend sowjetische Kriegsgefangene wurden im KZ Sachsenhausen erschossen. Diesen historischen Kontext müssen wir berücksichtigen. Aber wir tun da einiges: Das Speziallager ist in allen Ausstellungen, Führungen und im Audioguide präsent. Es gibt ein eigenes Speziallager-Museum mit einer großen Ausstellungsfläche, und in ehemaligen Baracken des Lagers wird über die Schicksale und Erfahrungen der Häftlinge berichtet. Hinzu kommen Publikationen und Veranstaltungen.

Ihr Vorgänger, Günter Morsch, hatte zu seinem Abschied eine mangelnde Förderung beklagt, was notwendige Investitionen in den Erhalt der Gedenkstätten verhindere. Macht Ihnen das zu schaffen?

Wir erhalten von Land und Bund 6,4 Millionen Euro jährlich. Und von den für uns zuständigen Ministerien erhalten wir breite Unterstützung. Aber man muss bedenken, dass wir nicht nur Gedenkstätten, sondern auch Museen sind. Und diese Funktion wird immer wichtiger, weil die Zeitzeugen immer weniger werden. Wir werden mehr und mehr darauf angewiesen sein, die Arbeit mit Ausstellungen und anhand von Objekten zu verstärken. Auch für die Entwicklung von multimedialen Bildungsformaten werden wir erheblich mehr Mittel benötigen. Und schließlich müssen wir in den Erhalt der historischen Bauzeugnisse investieren.