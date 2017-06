Kein Haftbefehl : Terrorverdacht nicht bestätigt

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg-Stefan Russew 1 von 1

Der Terrorverdacht gegen einen 17-jährigen Syrer aus der Uckermark hat sich nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht bestätigt. Gegen den Mann werde kein Haftbefehl beantragt, sagte Sprecher Christoph Lange gestern in Potsdam. Vielmehr werde der junge Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei will den Syrer allerdings weiter auf dem Radarschirm behalten. Er war am Vortag von einem Spezialeinsatzkommando unter Terrorverdacht in Gewahrsam genommen worden.

Das Potsdamer Innenministerium erklärte, die Polizei habe mit dem Einsatz keinen Fehler gemacht. Es habe von mehreren Stellen Hinweise gegeben, dass der Mann einen Selbstmordanschlag in Berlin verüben wollte, sagte Sprecher Ingo Decker. Auch die Familie des Syrers habe eine WhatsApp-Nachricht des 17-Jährigen als Abschiedsbrief interpretiert.

Nach dpa-Informationen wertet die Staatsanwaltschaft den Inhalt der Nachricht allerdings anders als ursprünglich übersetzt. Demnach ist der dort genutzte Begriff „Heiliger Krieg“ nicht eindeutig einem geplanten Terroranschlag zuzuordnen. Mehrere sichergestellte Handys und ein Tablet-Computer brachten den Ermittlern auch keine Beweise. „Die Nachricht an seine Mutter ließ von Anfang an großen Interpretationsspielraum zu. Was heißt schon, sich dem Dschihad („Heiliger Krieg“) anzuschließen? Da mussten wir ran, mussten aufhellen“, sagte Polizeisprecher Torsten Herbst. Die Polizei müsse be- als auch entlastende Beweise sammeln, so der Polizeioberrat.

Über den Fall war auch der Generalbundesanwalt informiert worden. Die Karlsruher Behörde habe den Fall aber nicht übernommen, sagte Lange. Bereits am Vorabend hatte auch das Bundesinnenministerium erklärt, es habe keine unmittelbare Anschlagsgefahr gegeben. Die Behörden hätten frühzeitig reagiert, um ein Risiko auszuschließen.

Die Brandenburger Polizei hatte Hinweise von Ermittlungsbehörden aus Hessen und Berlin erhalten. Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann 2015 eingereist und wurde als Asylbewerber registriert. Er lebte nach Polizeiangaben seit 2016 in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Gerswalde in der Uckermark. Bei dem Einsatz der Polizeikräfte leistete er nach Polizeiangaben keinen Widerstand.

Am Vormittag hatte die Polizei erklärt, in ersten Vernehmungen habe sich herauskristallisiert, dass sich der Mann in den vergangenen Monaten selbst radikalisiert habe. Laut Staatsanwaltschaft ergaben die Ermittlungen keine Kontakte zu ausländischen Terrororganisationen. Die Ermittler waren bei ihrem Einsatz von einem Anfangsverdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat nach Paragraf 89a Strafgesetzbuch ausgegangen.

Peinlich dürfte der Vorgang damit vor allem für die Brandenburger Landtagsfraktion der rechtspopulistischen „Alternative für Deutschland“ werden. Schon wenige Stunden nach der Festnahme des Syrers warnte die AfD in einer Pressemitteilung davor, dass Brandenburg zu einem „Rückzugsraum von islamistischen Gefährdern“ werde. Der Landtagsabgeordnete Thomas Jung sah gar „die Warnungen der AfD bestätigt“: „Durch Merkels verantwortungslose Politik der offenen Grenzen sind auch Kriminelle und islamistische Terroristen in unbekannter Zahl ins Land gekommen.“







von Georg-Stefan Russew / Benjamin Lassiwe

erstellt am 01.Jun.2017 | 05:00 Uhr