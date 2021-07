Wirtschaft : Tesla will Ausbildung vorantreiben

Das Unternehmen drückt bei der Fachkräftesicherung für seine Fabrik in Grünheide aufs Tempo

Tesla plant in den kommenden Jahren für die Produktion seiner Elektrofahrzeuge in Grünheide eine verstärkte Ausbildung von Fachkräften. Etwa 150 Azubis in circa zehn gewerblich technischen Berufen sollen nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg ab 2022 bei Tesla ausgebildet werden, unter anderem Mechatroniker. Nach Angaben des...

