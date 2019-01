GroßKreutz : Toter noch nicht identifiziert

von svz.de

09. Januar 2019, 11:16 Uhr

Nach dem Fund einer Leiche in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) wird weiter versucht, ihre Identität zu klären. Da der Zustand eine Obduktion nicht zulasse, komme nur ein DNA-Abgleich in Frage, sagte gestern ein Polizeisprecher. Bei dem Toten könnte es sich um einen seit November 2018 vermissten 64-Jährigen handeln, der mit dem Fahrrad in Groß Kreutz unterwegs war. Die Leiche lag in einem Wassergraben. Sie wurde bei Mäharbeiten entdeckt. Die Todesursache war zunächst unklar.